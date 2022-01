Aufstieg im Urlauber-Ranking - Top in Europa: Was den Campingplatz der Familie Heide in Waabs auszeichnet

Von Platz 43 auf Platz acht in Europa: Das ist für den Ostseecampingplatz Familie Heide in Waabs eine enorme Verbesserung im Ranking des Portals Campinginfo. Das setzt auf Bewertungen der Urlauber. Woran der Erfolg des Familienbetriebs liegen könnte.