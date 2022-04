Gettorf

Ohne Spenden geht nichts im Gettorfer Hospiz im Wohld. Bis zu 200 000 Euro im Jahr muss die Einrichtung, die acht Erwachsene und zwei Kinder zeitgleich versorgen kann, selbst aufbringen. Dann kommen die Krankenkassen zu 95 Prozent für die medizinische Betreuung von Menschen mit krankheitsbedingt nur kurzer Lebensspanne auf. „Da hilft jeder Cent“, ist das Motto der Einrichtung am Lindentor. Wörtlich genommen gibt die Mitarbeiterschaft einer Kasse jetzt 227 490 Cent dazu.

Hinter der großen Zahl, die 2274,90 Euro entspricht, verbirgt sich eine pfiffige Dauerspende-Aktion von 7300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der großen Krankenversicherer in Deutschland. Insgesamt besteht die Belegschaft aus rund 10 000 Menschen.

Sollte die Idee der bundesweiten DAK-Belegschaft „Nullkommaviel - Spend’ deinen Cent“ in wesentlich mehr Unternehmen Schule machen, wären sehr vielen Organisationen, Vereinen, Verbänden, die auf Geld für gute Zwecke angewiesen sind, geholfen. Davon würden wiederum unzähligen Menschen in schwierigen Situationen mehr profitieren, als es aktuell der Fall ist.

Fehlende Centbeträge in der Geldbörse kaum spürbar

Eine Unternehmensspende in besagter Höhe scheint zunächst kaum erwähnenswert, rechnet man Umsatz und Gewinne einer Krankenkasse gegen, bei der 5,6 Millionen Menschen versichert sind. In diesem Fall geht es jedoch allein um Beträge, die aktuell und ehemalig Beschäftigte jeden Monat von ihren Bezügen freiwillig abzwacken. Sie selbst spüren das kaum in der Geldbörse, und andere werden trotzdem spürbar unterstützt.

Genau dieses System hat Rolf Holm sofort begeistert. Er ist ehrenamtlicher Geschäftsführer des im Herbst 2020 fertiggestellten Hospizes für den ländlichen Raum. Vor seinem Ruhestand war er Bankdirektor und kennt sich aus mit dem Finanzthema „Kleinvieh macht auch Mist“.

Das Hospiz im Wohl konnte auch nur realisiert werden, weil die Aktiven um die private Initiatorin Dr. Friederike Boissevain, die von Berufs wegen Palliativärztin und im Städtischen Krankenhaus Kiel beschäftigt ist, über Jahre unermüdlich Spenden sammelte. So wurde der Hospizverein eines Millionenkredits würdig.

Auch Restcent-Beträge helfen: Das Hospiz im Wohld in Gettorf bekommt fast 2300 Euro aus der monatlichen Spendenaktion der DAK-Mitarbeiterschaft in ganz Deutschland. Von links: Rainer Maass aus Holtsee, Hospiz-Geschäftsführer Rolf Holm und Jörg Rohwer, Chef der DAK-Gesundheit in Rendsburg. Quelle: Hospiz im Wohld

Rainer Maass aus Holtsee brachte Gettorfer Hospiz ins Gespräch

„Alle Restcent-Spenden von der Belegschaft und eines Teils der DAK-Rentner unterstützen soziale Projekte“, erläutert Jörg Rohwer, Chef der DAK-Gesundheit in Rendsburg. „So nehmen wir Mitarbeitenden jeden Monat ein kleines Stück Verantwortung wahr. Die Summe wird monatlich ausgeschüttet und zwischen Projekten in verschiedenen Bundesländern aufgeteilt.“ Seit 2014 läuft die Aktion. Insgesamt über 250 000 Euro „Kleingeld“ seien schon als Hilfe geflossen.

Warum bekommt im April 2022 ausgerechnet das Gettorfer Hospiz etwas ab? Rainer Maass aus Holtsee, einer der spendenden DAK-Rentner, hat die Einrichtung vorgeschlagen. Maass ist heute ehrenamtlich für die Weißen Ring tätig, der Verbrechensopfer unterstützt. Seine Ehefrau gehört dem ambulanten Palliativteam an.

Hospiz Gettorf: Spenden sammeln wird gerade schwieriger

Rohwer: „Alle, die mitmachen, können Spendenvorschläge einreichen. Eine sechsköpfige Jury entscheidet, wer in welchem Monat bedacht wird.“ Maass habe die Idee der Hospiz-Spende vor anderthalb Jahren eingebracht. Auch die Deutsche Knochenmarkspenderdatei und die Kinderkrebshilfe hätten schon Geld bekommen.

Rolf Holm, Friedrike Boissevain und das gesamte Hospizteam sind glücklich, dass Maass an sie gedacht hat. Erst wenige Tage ist es her, dass auch die plattdeutsche Theatertruppe Snutensnackers aus Loose einen 1500-Euro-Scheck brachte. Das Geld hatte das Publikum in die Sammelbüchse gesteckt, und die Mimen hatten die Summe aufgestockt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Holm: „Aufgrund der aktuellen Probleme in Europa und der Flüchtlinge, die auch Hilfe brauchen, wird es schwieriger werden, die nötige große Spendensumme bis Jahresende zusammenzubekommen. Wir doppelt dankbar, wenn das Hospiz im Wohld trotzdem bedacht wird. Das geht sicher auch anderen, die finanzielle Unterstützung brauchen, so. Vielleicht kommen auch andere Firmen oder Betriebsräte auf die Idee, umzusetzen.“ Damit in Nullkommanix Nullkommaviel entsteht.