Strande

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) lebt in Strande, ebenso die Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus. Und beide wollen auch wieder in den Bundestag: Klar, dass der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner da im Wahlkampf auch in Strande vorbeischaut.

Eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung sieht es am Hafen allerdings noch nicht so aus, als ob der FDP-Chef hier große Menschenmengen anlockt. Das gelbe FDP-Zelt steht um 17 Uhr auf der grünen Rasenfläche, daneben ein weißer Transporter mit dem FDP-Slogan „Nie gab es mehr zu tun“.

Im Hintergrund rollen Segler ihre Optis nach einem Segeltag zurück an die Bootshalle. Der übliche Hafentrubel. Christine Aschenberg-Dugnus steht hier mit einigen zusammen. Entdeckt Bekannte, geht auf sie zu und ruft: „Schön, dass ihr hier seid!“

FDP-Kandidatin Christine Aschenberg-Dugnus gibt „die Vorband“

Doch als die Veranstaltung um 17.30 Uhr beginnt, ist das Areal gut gefüllt mit Einheimischen und Urlaubern. Christian Lindner ist noch nicht da: „Heute bin ich die Vorband“, stellt sich Christine Aschenberg-Dugnus als FDP-Direktkandidatin für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde vor. Eine gute halbe Stunde spricht die Gesundheitspolitikerin vor allem über die Corona-Politik der FDP.

Christine Aschenberg-Dugnus ist FDP-Direktkandidatin im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Dann, gegen 18 Uhr, sollte eigentlich Christian Lindner auf seiner Sommertour in Strande auftreten. Doch er braucht noch ein paar Minuten, muss mit Wolfgang Kubicki Fragen der Medien beantworten. Dann huscht Christian Lindner auf die grüne Wiese, umarmt Christine Aschenberg-Dugnus. Und legt los.

„Wann war ich zuletzt hier in Strande?“, überlegt er. Das müsse vor zwei Jahren gewesen sein, zur Regatta um die Blau-Gelbe Kanne der FDP Strande: „Was seither passiert ist“, ruft er. Die FDP habe die Gefahr der Pandemie nie geleugnet, sagt er: „Aber auch von der Bekämpfung gehen Schäden aus.“

FDP-Chef Christian Lindner attackiert Robert Habeck von den Grünen

Seine Füße stecken barfuß in Slippern, das Shirt leuchtet orangefarben. Der FDP-Chef kommt von der Insel Fehmarn, war heute auch schon in Grömitz. Trotzdem wirkt er präsent, präzise. Er erzählt das alles ja auch nicht zum ersten Mal auf seiner Sommertour.

Christian Lindner wirbt für die Corona-Impfung: „Ich bin doppelt geimpft.“ Er betont aber, dass es auch für Nicht-Geimpfte weiterhin möglich sein müsse, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Man müsse dann eben individuell die Verantwortung für die Gesundheit übernehmen.

Abrupt wechselt er dann das Thema, hin zur Flutkatastrophe im Süden Deutschlands. Mit einem von mehreren Seitenhieben auf Grünen-Chef Robert Habeck, „der von der Rente ab der Geburt träumt“. Die FDP sei zurückhaltender bei der Umverteilung, erklärt Christian Lindner. Aber in den Flutgebieten, da sei jetzt tatsächlich der Staat gefordert.

Lindner will mehr Tempo beim Umsetzen von Ideen

Das Publikum – nach Schätzung der Polizei 200 bis 250 Menschen – hört ausdauernd zu. Lacht, als er von Beamten spricht, die die Bon-Pflicht beim Bäcker kontrollieren müssten. Bevor man neue Aufgaben erfinde, müsse man doch erstmal das bisherige vernünftig regeln. Christian Lindner wirbt für einen schlanken Staat, mit mehr Tempo beim Umsetzen von Ideen.

Er wendet sich beim Reden mal nach links, mal nach rechts, vergisst auch die Menschen hinten auf der Wiese nicht. Für den Klimaschutz auf Wachstum und Wohlstand verzichten? Er zitiert aus einem Zeitungsartikel, dass viele Menschen gar keinen Wohlstand kennen. Es sei ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, weiter wachsen zu dürfen. „Milliarden Menschen wollen auch unseren Wohlstand!“, ruft Christian Lindner.

Die FDP sei gegen höhere Steuern im Höchststeuerland Deutschland. Und dafür, Menschen Chancen zu geben statt ein Taschengeld. „Unsere Leitplanken stehen“, sagt der FDP-Vorsitzende. Schließlich blickt er auf die Bundestagswahl, den möglichen Ausgang. Der Auftrag zur Regierungsbildung werde wohl an die CDU/CSU gehen.

Wäre dieses Jahr eine Jamaika-Koalition im Bund möglich?

Die entscheidende Frage sei aber eine andere: „Wer wird Finanzminister: Habeck oder Lindner?“ „Lindner, Lindner“, ruft immerhin eine Frau aus dem Publikum. Christian Lindner muss aber auch in Strande noch mal die Sache mit dem Rückzieher der FDP klären, vor vier Jahren.

Damals brach seine Partei die Verhandlungen über die Jamaika-Koalition ab. Die FDP wolle gerne gestalten, „aber nicht um jeden Preis“. Und 2017 sei seine Partei nur fünftes Rad am Wagen gewesen, hätte keine eigenen Ideen umsetzen können: „Wir scheuen keine Macht, aber wir wollen Ideen umsetzen können.“ Applaus.

Und dann plaudert Christian Lindner noch ausdauernd mit den Menschen in Strande. Lacht, als ihm jemand etwas über Wolfgang Kubicki erzählt: „Damit kann ich ihn ärgern…!“ Hört zu. Stellt sich immer wieder für Fotos mit Menschen bereit. Und sieht dann am Ende dieses langen Tages doch sehr müde um die Augen aus. Donnerstag geht’s weiter, ab 11 Uhr in Eckernförde.