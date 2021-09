Eckernförde

Wie soll sich der Einzelhandel in Eckernförde entwickeln? Grundlagen dazu bietet jetzt das Einzelhandelsgutachten, das im Auftrag der Stadt von dem Beratungsunternehmen Cima fortgeschrieben worden ist. Eine besondere Bedeutung wird dabei der Innenstadt zugewiesen.

Das ursprüngliche Einzelhandelskonzept war bereits vor 13 Jahren entstanden. Doch seitdem hat sich viel getan. Markant, Aldi und Netto sind aus der Innenstadt verschwunden, neue Märkte sind auf dem Skatepark/Schulweg und an der Prinzenstraße geplant. Erst kürzlich hat in den ehemaligen Netto-Räumen der italienische Supermarkt Andronaco eröffnet. Auch im Hörst an der Rendsburger Straße ist Bewegung. Die wachsende Konkurrenz durch den Online-Handel tut ein übriges.

67 Prozent der Betriebe liegen im Zentrum

Anlass genug für die Stadt Eckernförde, das Einzelhandelsgutachten fortschreiben zu lassen, um vor allem die Entwicklung der Innenstadt zu beleuchten. Ihr misst auch die Cima besondere Bedeutung bei. 67 Prozent der erfassten Betriebe sind im Zentrum des Ostseebades angesiedelt. Das Nahversorgungsangebot im Lebensmittelbereich beurteilen die Gutachter mit Rewe/Sauersgang, Bio-Markt und Andronaco als gut. Dazu komme der Wochenmarkt als wichtiger Frequenzbringer.

Insgesamt, so die Cima, habe sich der Einzelhandel in Eckernförde gut entwickelt. Seit 2010 stieg die Zahl der Betriebe von 246 auf 251. Die Verkaufsfläche wuchs im selben Zeitraum um gut 2000 auf 65 600 Quadratmeter. Der Umsatz erhöhte sich von 176 auf 214 Millionen Euro. Mit einer Verkaufsfläche von drei Quadratmetern pro Einwohner liegt Eckernförde deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1,45. Dazu trägt auch der florierende Tourismus bei.

Angebote in der Innenstadt sollen gestärkt werden

Schwerpunkt des Einzelhandels ist die Innenstadt. Hier gelte es, das bestehende Angebot zu erhalten und zu stärken, betonen die Gutachter. Gleichzeitig könne auch in dezentralen Lagen eine für die Innenstadt verträgliche Entwicklung ermöglicht werden, wenn dies nicht den Einzelhandel im Zentrum störe. Die Cima hat dazu eine Sortimentsliste als Empfehlung aufgestellt.

Demnach zählen unter anderem Bekleidung, Wäsche, Schuhe, Sanitätsartikel, Bücher, Spielwaren, Hausrat, Augenoptik, Hörgeräteakustik, Uhren, Schmuck sowie Lederwaren und Telekommunikation zu den „zentrenrelevanten Sortimenten“. Hier genieße die Innenstadt „Entwicklungspotenzial“. Der Nahversorgung weisen die Gutachter zudem Nahrung und Genussmittel, Drogerieartikel, pharmazeutische Artikel, Pflanzen und Zeitschriften zu. Nicht im Zentrum müssten beispielsweise die Bereiche Heimtextilien, Fahrräder und Musikinstrumente angesiedelt sein.

Geplanter Markt in Borby schließt Versorgungslücke

Außerhalb der Innenstadt unterstützt die Cima vor allem einen geplanten Nahversorger an der Prinzenstraße im kommenden Neubaugebiet Prinzenpark. Er schließe im nordöstlichen Teil Borbys eine Versorgungslücke. Alle anderen Stadtbereiche seien gut abgedeckt. Für den Einzelhandels-Standort Hörst/Rendsburger Straße befürworten die Gutachter innenstadtverträgliche Modernisierungen und Erweiterungen der bestehenden Betriebe, wenn sie dem Erhalt dienten. Weitere Neuansiedlungen mit Nahversorgungs-Sortimenten sollten hingegen nicht realisiert werden.

Unterm Strich billigt die Cima der Innenstadt eine uneingeschränkte Entwicklung zu, während in den Einzelhandelszentren Ostlandstraße und Hörst/Rendsburger Straße der Fokus auf Sortimente für die Nahversorgung liegen soll beziehungsweise im Hörst auch auf Artikel, die nicht in Konkurrenz zur Innenstadt stehen. Der Bauausschuss der Stadt Eckernförde stimmte dem Gutachten als Grundlage für künftige Entscheidungen mehrheitlich zu, während die SPD noch Bedenken hatte, bezüglich einer Bindung der Stadt an die Cima-Vorschläge.