Eckernförde

„Das ist, als würde man sich seine eigenen Endorphine zusammenbasteln“, sagt Peter Laubach. Wenn er vom Square Dance erzählt, hört man sofort, mit wie viel Begeisterung der Sport ihn erfüllt. „Das ist einfach ein saugutes Gefühl, wenn alle zusammenkommen und tanzen.“ 24 Jahre lang war Laubach der Caller beim Eckernförder Square Dance Club, den Coast Dancers. Doch jetzt hat er aufgehört.

Wie funktioniert Square Dance? Vier Paare tanzen zusammen in einer Formation – dem Square. Im Unterschied zu anderen Tänzern studieren sie nicht zu jedem Song eine Choreographie ein. Stattdessen lernen Square Dancer einzelne Figuren. In welcher Reihenfolge die getanzt werden, das sagt der Caller an.

„Ich überlege mir nie vorher, was ich zu welchem Song ansage“, sagt Laubach. „Das muss spontan passieren.“ Um ein Gefühl fürs Callen zu bekommen, hat er sich zu Beginn seiner Karriere Playmobilmännchen gekauft – und mit den Figuren Tänze nachgestellt.

Square Dance: Auf der ganzen Welt tanzt man nach den gleichen Calls

1989 hat er mit dem Square Dance angefangen. Um Tänzer zu werden gilt es zuerst die Schritte zu erlernen. 68 Figuren gelten als „Mainstream“ – die muss man beherrschen, um die „Graduation“ zu bestehen. Dann kann man bei den meisten Veranstaltungen mittanzen. Genormt werden diese Figuren vom Caller Lab, der internationalen Organisation der Caller. Auf der ganzen Welt wird nach den gleichen Calls getanzt.

Der Schritt vom Tänzer zum Caller lag für Laubach nahe, immerhin ist er auch Musiker. „Das ist keine Voraussetzung, um Caller zu sein, aber es hilft“, sagt er. Vor allem bei den gesungenen Calls. Dafür schreibt er Hits auf die richtige Square Dance-Länge um, aus Teilen des Textes werden die Calls.

Ein Caller braucht viel Präzision

„Callen ist wie Tontaubenschießen“, sagt Laubach über die Präzision des Callers. „Es gilt, den richtigen Moment abzupassen. Der Call muss so präzise kommen, dass die Tänzer ihn hören und umsetzen, ohne beim Tanzen zu stocken. Wer zu früh oder zu spät schießt, verpasst die Taube.“

Auch wenn Peter Laubach nicht mehr callt, wird er in Eckernförde weitertanzen – immerhin ist er hier Ehrenmitglied. Quelle: Greta Weber

Manchmal hat ihn der Square Dance aber auch frustriert: „Man braucht nun mal acht Tänzer für einen Square. Wenn jemand absagt, kann man nicht tanzen. Unverlässlichkeit nervt.“ Der Square Dance lebe von Gemeinschaft und gegenseitiger Wertschätzung.

Viel Zeit und Mühe hat er in sein Caller-Dasein gesteckt, 60 Kurse ausgebildet. Nun will er endlich wieder selbstr tanzen: „Immer sehe ich meine Frau mit anderen Männern tanzen. Jetzt bin ich dran.“ Die beiden wollen nun in vielen deutschen Square-Dance-Clubs mittanzen. Der Europäische Dachverband listet für Deutschland immerhin 599. Auch die Eckernförder Coast Dancers haben wieder zu tanzen angefangen. Neue Tänzer seien „immer willkommen“.