Bis in die Nacht feierte Dino dall’Anese mit Gästen in seinem Eiscafé in Nortorf die Europameisterschaft seiner Italiener. „Das ging coronamäßig hoch her“. Trotz Ruhetags am Montag servierten er und Ehefrau Patricia einen „Coppa Italia“ und verrieten mehr zu ihren Erweiterungsplänen am Marktplatz.