Eckernförde/Kronshagen

Dicke Anoraks, Lichterketten oder Laternen, aber keine Transparente: Am Montagabend zogen Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die meisten von ihnen trafen sich nach Polizei-Angaben mit rund 300 Teilnehmenden in Eckernförde.

Aber auch in Rendsburg, Bordesholm, Kronshagen, Hohenweststedt und Fockbek gingen Menschen auf die Straße. Auch wenn es nicht zu Zusammenstößen kam, nahm die Polizei mehrfach Personalien zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren etwa wegen fehlender Masken auf.

Größte Corona-Demo im Kreis in Eckernförde

Noch während ein Vertreter der Ordnungsbehörde die Demonstranten auf die einzuhaltende Strecke sowie die Abstands- und Maskenregeln hinwies, setzte sich der Zug in Eckernförde in Bewegung. Der Leiter des Polizeireviers, Ralf Lohmeyer, bedauerte eine mangelnde Kooperationsbereitschaft. Mehrere Beamte begleiteten die Demonstration durch die Innenstadt.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Polizei ist lenkend tätig geworden“, sagt Martin Kruse, Fachbereichsleiter für Ordnungswesen beim Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie habe dafür gesorgt, dass das Infektionsrisiko durch das Vermeiden enger Gassen gesenkt wurde und hat nach Angaben von Kruse punktuell die Daten von Maskenverweigerern aufgenommen. Außerdem wurden Aufnahmen gemacht, um im Nachhinein weitere Verstöße aufdecken zu können. „Ab 100 Personen muss auch im Freien eine Maske getragen werden“, so Kruse. Verstöße ziehen ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro nach sich, im Wiederholungsfall mehr. Trotz des Eingreifens blieb es nach Angaben des Fachbereichsleiters ruhig.

Rendsburg-Eckernförde: Ordnungsbehörde will Verstöße konsequent ahnden

Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut. „Aber das muss koordiniert geschehen.“ Deshalb sei eine Anmeldung – nicht Genehmigung – erforderlich, sagt Kruse. Doch die war für Eckernförde wiederholt ausgeblieben. Auch wenn nicht alle Verstöße geahndet werden können, „werden wir immer wieder den Anlauf dazu nehmen“, so Kruse. Das müsse den Teilnehmenden klar sein.

Während die höchsten Personenzahlen mit rund 400 vor zwei Wochen in Eckernförde gezählt wurden, hatten sich dort in der vergangenen Woche nur rund 60 Menschen getroffen. Die Hauptdemo in der Region wurde nach dem Auftreten eines Großaufgebots der Polizei nach Schleswig verlegt. Nach bis zu 220 Teilnehmern in Rendsburg erschienen dort am Montagabend etwa 140, so die Polizei. In Bordesholm sollen es 70 gewesen sein, in Hohenweststedt 50 und in Fockbek 17.

Corona-Demo in Kronshagen

In Kronshagen trafen sich laut Behörde in zwei Märschen jeweils 40 und 30 Menschen, die sich von dort aus auf den Weg in die Kieler Innenstadt machten. Masken mussten bei der geringeren Personenzahl nicht getragen werden, die Teilnehmenden verhielten sich ruhig.

Anders als etwa in Eckernförde waren die Märsche in Kronshagen angemeldet. Ein Mann, der sich als Ordner auf der Demo engagiert, gibt sich moderat: „Ich bestreite nicht, dass es Corona gibt“, sagt der etwa 30-Jährige, der nicht fotografiert oder namentlich genannt werden will.

Kronshagen: Teilnehmer gibt sich moderat

Er tritt gemäßigt auf, wirft der Berichterstattung Einseitigkeit vor. Er informiere sich deswegen auf „unabhängigen“ Webseiten und nennt ein bekanntes Portal aus dem rechten Spektrum.

Von Marc R. Hofmann und Christoph Rohde