Rendsburg

Die Ausstattung der Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit mobilen Luftreinigungsgeräten ist kurz nach dem Ende der Sommerferien sehr unterschiedlich organisiert. Die kalte Jahreszeit rückt näher und in einigen Klassenräumen laufen die etwa 300 Euro teuren Maschinen zum Schutz vor Coronaviren bereits - in vielen anderen nicht.

Der Grund: Die Schulträger entscheiden selbst, ob sie die Lüfter anschaffen und wo sie eingesetzt werden. Trotz einer angekündigten Förderung von Bund und Land für den Kauf der Luftfilter für bestimmte Klassenräume, setzt zum Beispiel die Stadt Rendsburg mit ihren rund 4200 Schülerinnen und Schülern auf ihre neuen CO2 -Ampeln und beruft sich auf die „Kommission Innenraumlufthygiene“ beim Umweltbundesamt. Demnach sollten die Luftfilter lediglich als Ergänzung zum regelmäßigen Lüften gesehen werden.

Hier werden Fenster geöffnet, dort laufen Luftfilter

In den Klassenzimmern in Trägerschaft der Stadt sowie in den Kindergärten zeigen daher mehr als 230 vernetzte Sensoren an, wann es Zeit wird, die Fenster zu öffnen. In den Schulen des Kreises oder beispielsweise in Flintbek laufen dagegen Luftfilter. Auch die Stadt Eckernförde setzt zumindest teilweise bereits auf die Geräte. So sind nach Auskunft aus dem Rathaus dort bereits für das Schulzentrum Luftreinigungsgeräte angeschafft und in Betrieb genommen worden. Ob dieses Programm noch auf alle Schulen in Trägerschaft der Stadt mit mehr als 3000 Schülerinnen und Schülern ausgerollt werden soll, werde derzeit noch geprüft.

Kritik von Eltern wächst

Claudia Naujok, Vorsitzende des Kreiselternbeirates für die Gemeinschaftsschulen, kritisiert die unterschiedlichen Wege der Schulträger. Schließlich seien jetzt die Kinder einer Schule besser geschützt als die Schüler im Nachbardorf. Naujok fordert daher ein Gesamtkonzept in Sachen Luftfilter für alle Schulen im Land. Denn: Die Geräte könnten ihren Teil dazu beitragen, dass wieder ein geregelter Unterricht an den Schulen möglich wird. „Unsere Kinder brauchen jetzt dringend wieder Kontinuität in der Schule“, sagt die Elternsprecherin.

„Es geht nicht nur um die Gesundheit“

Anderthalb Jahre Pandemie hätten gezeigt, dass der ständige Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, Homeschooling und Hybridveranstaltungen auf den Seelen der Kinder und Jugendlichen laste. Beim Thema Luftfilter gehe es daher nicht nur um die Gesundheit, sondern auch darum, „echten Unterricht wieder möglich zu machen“, sagt Naujok. Immer wieder werde der Elternbeirat von Erziehenden aus dem ganzen Kreis auf das Thema angesprochen, er wolle auf seiner nächsten Sitzung eine deutliche Position dazu erarbeiten. Klar sei aber schon jetzt: „Corona wird uns noch eine ganze Zeit begleiten.“

Der Kreis hatte für seine sechs Schulen – dazu gehören die Berufsbildungszentren sowie die Sonderschulen – bereits im vergangenen Winter mobile Luftreinigungsgeräte mit HEPA-Filtern beschafft. Nach und nach wurden sie geliefert, verteilt und in Betrieb genommen. Insgesamt sind in den Schulen des Kreises mittlerweile 450 Geräte im Einsatz, davon allein rund 330 in den beiden Berufsschulen. „Einige Geräte wurden als Reserve beschafft, um zum Beispiel bei defekten Geräten schnell für Ersatz sorgen zu können“, berichtet Sebastian Hetzel, zuständiger Fachbereichsleiter für die Schulen beim Kreis.

Kein Ersatz für Lüftung

Wie die Regelung zum Einsatz der Luftfilter geregelt ist, wenn es wieder kälter wird, liegt in der Verantwortung seiner Schulen, teilt der Kreis mit. „Wichtig ist, dass die mobilen Luftreinigungsgeräte ein zusätzliches Angebot beziehungsweise ein zusätzlicher Baustein der allgemeinen Hygienemaßnahmen sind. Wir gingen von Anfang an davon aus, dass die Geräte das Lüften nicht vollständig ersetzen“, sagt Sebastian Hetzel. „Insoweit wird bei gutem Wetter teilweise auch mehr beziehungsweise stärker gelüftet, und die Geräte sind in dieser Zeit nicht im Einsatz.“