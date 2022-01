Rendsburg

Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben in der zurückliegenden Woche neue Höchststände erreicht. Neben der Inzidenz, die in den vergangenen Tagen auf mehr als 670 gestiegen ist, sind mit fast 1800 Neuinfektionen und zuletzt fast 5000 Menschen in Quarantäne ebenfalls neue Höchstmarken erreicht worden. Das hat nicht zuletzt Folgen für die Situation in der Imland-Klinik.

Zweiter Isolierbereich in Betrieb

So ist am Standort in Rendsburg nun ein zweiter Isolierbereich für Patienten mit Covid-Erkrankung eingerichtet worden. Nach Auskunft von Klinik-Sprecherin Barbara Ermes werden derzeit 15 Patienten in der Klinik behandelt, die das Coronavirus in sich tragen. Acht Personen liegen wegen Covid im Krankenhaus, weitere sieben infizierte Menschen wegen anderer Erkrankungen. Diese Menschen adäquat unterzubringen und zu versorgen, werde zunehmend zu einer Herausforderung für das Team der Klinik.

Klinik rechnet mit weiter steigenden Zahlen

Denn: Aufgrund von Erkrankungen und quarantänebedingten Ausfällen beim Personal sei die Situation in dem kommunalen Krankenhaus insgesamt angespannt. Hinzu komme der begrenzte Raum. So müssten auch Patienten, die mit positiv Getesteten in einem Zimmer lagen, isoliert werden. Eine nochmalige Erweiterung der Isolierbereiche werde daher bereits vorbereitet. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Zahl der Erkrankten in der Klinik weiter steigt“, sagt Ermes mit Blick auf die Corona-Prognosen für die kommenden Wochen. Das Team stelle sich daher auf weitere Eskalationsstufen in der nächsten Zeit ein.

Mehr als 5000 akut Infizierte im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Am Freitag gab es laut Corona-Dashboard des Kreises die meisten der mehr als 5000 akut infizierten Personen mit 941 Betroffenen in Rendsburg, gefolgt von Eckernförde mit 289 und Büdelsdorf mit 225 Fällen. Allein am Freitag wurden 274 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Dabei hatte sich schon in der vergangenen Woche die Omikron-Variante des Coronavirus fast vollständig durchgesetzt. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Rendsburg-Eckernförde insgesamt 13 226 Infizierte gezählt. Davon gelten 8166 mittlerweile wieder als genesen. 75 Menschen sind in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Kontrollen in der Gastronomie

Auch die sogenannte Ahndung der Kreisverwaltung war wieder aktiv: Die Kontrolleure haben in der vergangenen Woche fünf gastronomische Betriebe im Kreisgebiet besucht, um die Einhaltung der derzeit gültigen Vorschriften zu überprüfen. Dies teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Verstöße gegen die aktuellen 2G-Regeln seien dabei nach Auskunft der Kreisverwaltung nicht festgestellt worden. Allerdings mussten in einigen Fällen Hygienekonzepte angepasst und überarbeitet werden, teilte der Kreis mit.

Am Bürgertelefon des Gesundheitsamtes hatten sich zuletzt vor allem Fragen zu den Quarantäne-Regeln gehäuft. Aufgrund der Vielzahl geänderter Vorschriften habe es sich in den meisten Fällen um individuelle Fragen zu speziellen Situationen gehandelt. Die wichtigsten Informationen für Infizierte und Kontaktpersonen hat die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite bereitgestellt.