Corona-Impfzentrum in Eckernförde wird Ende Juni geschlossen 

In der vergangenen Woche gab es im Kreis Rendsburg-Eckernförde 2005 neue Infektionen mit dem Corona-Virus. In der Vorwoche waren es 2292 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner gab der Kreis für den Zeitraum 12. bis 18. Mai mit 729,7 (Vorwoche 834,2) an. „Die Lage entspannt sich auch im Kreis etwas, ich gehe bei den Zahlen aber weiterhin von einer hohen Dunkelziffer aus“, betonte der Virologe Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachdienstes Soziales, Arbeit und Gesundheit. Er berichtete auch, dass eines der beiden Impfzentren im Kreis nach dem 30. Juni schließen wird.

Der Kreis Rendsburg Eckernförde berichtet seit einigen Wochen nur noch einmal pro Woche über die Corona-Lage. „Die Zahl der Krankenhaus-Patienten sowie die Zahl der Todesfälle bleiben stabil. Das zeigt, dass die vulnerablen Gruppen trotz der weitgehenden Lockerungen offenbar gut geschützt sind“, so Prof. Ott weiter. Vom 12. bis 18. Mai befand sich nur eine Person wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in klinischer Behandlung.

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Corona-Dashboard bleibt vorerst erhalten

Das Corona-Dashboard im Internet will der Kreis zunächst weiter betreiben, weil wir ein großes öffentliches Interesse diesbezüglich wahrnehmen. „Wir werden das mindestens so lange machen, wie das RKI sein Dashboard betreibt“, so Ott weiter. Das Dashboard gab zuletzt 2299 aktuell Infizierte an. Die meisten davon leben in Rendsburg (183 Personen). In Bordesholm gibt es aktuell 58 Positivfälle sowie in Nortorf 42.

Eine Prognose zur Coronalage im Sommer sei schwierig, betonte Ott weiter. Er geht aber von einer weiteren Entspannung der Lage aus, auch aufgrund saisonaler Einflüsse. Hauptthemen, die der Kreis in seinem Fokus haben werde, seien Impfungen und das mögliche Auftreten weiterer Varianten. „Beim Thema Impfung brauchen wir Klarheit bezüglich möglicher variantenangepasster Impfstoffe und einer allgemeinen Empfehlung der Stiko zur vierten Impfung, vor allem im Hinblick auf eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst. Neue Varianten müssen sorgfältig wissenschaftlich beobachtet werden, damit neue Entwicklungen nicht verpasst werden“, so der Virologe deutlich.

Derzeit gibt es noch die Impfstellen in Büdelsdorf und Eckernförde. Nach dem 30. Juni wird es im Kreis Rendsburg-Eckernförde nur noch eine Impfstelle geben. Das sei vom Land vorgegeben, so Ott. Wegen der zentralen Lage werde das Büdelsdorf sein. Aktuell lassen sich dort pro Woche 90 Menschen impfen, in Eckernförde sind es 60. „Es handelt sich dabei überwiegend um die vierte Impfung oder der dritten Impfung nach einer Infektion“, so Ott. Das Impfen habe nach Öffnung der vierten Impfung geringfügig zugenommen. Es würden jetzt vor allem Personen kommen, die viele Kontakte hätten und vorher in der Stiko-Empfehlung der vierten Impfung nicht berücksichtigt worden seien.