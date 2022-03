Molfsee

Das Wetter spielt ihr in die Karten: Bei strahlendem Sonnenschein ist Antje Michalsky in Molfsee unterwegs, um große Banner an mehreren Stellen in der Gemeinde aufzuhängen. Die Leiterin der Volkshochschule (VHS) macht damit Werbung für die Einrichtung, das Motto „Lernen! Mit Spaß !“ passt.

Besonders, da die Corona-Lockerungen auch die Arbeit an der VHS für Lehrende und Lernende erleichtern. „Wir können den Mundnasenschutz im Unterricht an den Plätzen endlich weglassen. Das kommt besonders den Sprachkursen zugute“, sagt Michalsky.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und noch eine Lockerung gilt seit dem 3. März. „Für alle Kurse gilt inzwischen wieder die 3G-Regel. Das bedeutet, dass vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete an unseren Kursen teilnehmen können“, fügt sie hinzu.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte man bei der VHS Molfsee darauf verzichtet, ein Programmheft zu drucken. Aber auf der Homepage steht ein digitales Programmheft zum Download bereit. 120 Kurse sind im Angebot, das aktuelle Programm hält viele bewährte Kurse in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Junge VHS bereit. Aber auch neue Kurse sollen hoffentlich viele Teilnehmer anlocken.

Kreativ werden im Wochenend-Workshop

Unter dem Motto „Junk Journal“ ist ein Kreativ-Workshop geplant, bei dem am Sonnabend, 14. Mai, von 10 bis 13 Uhr jeder das eigene „Junk Journal“ anfertigen kann. Das ist eine Art Tagebuch, das aus Papierseiten besteht, die normalerweise im Abfall landen würden – zum Beispiel aus Seiten aus Büchern oder Magazinen, Hintergrundpapieren, alten Fotokopien.

Ein weiterer Workshop der VHS Molfsee widmet sich Anfängern, die gern zeichnen wollen. Dozentin Sabine Willrodt organisiert für Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Mai, jeweils von 11 bis 13.30 Uhr einen Kursus mit dem Thema „Küchenbilder“ im Schulungsraum der VHS.

Lesen Sie auch Ämterfusion: Im Amt Flintbek freut man sich auf Schierensee und Rumohr

Ein Schnupperkursus „Tai Chi -& Qi Gong“ beginnt am Dienstag, 19. April. Sechs Mal jeweils von 19.45 bis 20.45 Uhr treffen sich die Teilnehmenden in der Sporthalle Bärenkrug unter Anleitung von Heidi Kämmerer. Mit Jessica Dietz geht es ab Mittwoch, 23. März, zehn Mal jeweils von 17.45 bis 18.45 Uhr zum Yoga-Nidra ebenfalls in die Sporthalle am Bärenkrug.

Drei Sprachen in Schnupperkursen

„Ich freue mich besonders, drei Schnupperkurse im Sprachbereich anbieten zu können, dazu gehören Französisch, Spanisch und Italienisch.“ Und über noch etwas freut sich Antje Michalsky: „Wir haben endlich wieder eine Exkursion im Angebot. Im September soll es vom 16. bis zum 18. nach Kassel zur Dokumenta gehen.“

Infos und Anmeldungen sind möglich unter Tel. 0431-6599768 oder per Email unter info@vhs-molfsee.de.