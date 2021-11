Rendsburg

„De lütte Wiehnacht“ auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg ist eröffnet: Am Montagabend starteten Punschstände den Verkauf, standen Besucherinnen und Besucher für herzhafte Würstchen und süße Crepes auf dem Weihnachtsmarkt in Rendsburg an.

Rendsburg setzt bei Weihnachtsmarkt auf Eigenverantwortung

„Wir wollen einen Platz zum Treffen von Freunden und Familie anbieten“, sagt Organisatorin Anke Samson von RD-Marketing. Möglich sei das aber nur mit der Hilfe der Gäste.

Stadtpräsident Thomas Krabbes (CDU) appellierte: „Auch wenn die 3G-Regeln hier unter freiem Himmel nicht durchsetzbar sind, halten Sie sich trotzdem daran.“ Wer weder geimpft, genesen oder getestet sei, handele unverantwortlich. Die Pandemie sei nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme zu überstehen.

Sönnichsen: „Tochter hat hier Schlittschuhlaufen gelernt“

Krabbes bedankte sich bei allen Standbetreibern, trotz der unsicheren Lage nach Rendsburg gekommen zu sein. Ob der aktuellen Corona-Lage sei unklar, „ob wir hier in 14 Tagen noch stehen“, so der Stadtpräsident.

Bürgermeisterin Janet Sönnichsen hob hingegen die Vorteile hervor. „Meine Tochter hat hier Schlittschuhlaufen gelernt“, sagte sie bei der Eröffnung auf der Eisbahn. Dementsprechend sei der Markt auch ein Beitrag zur Bewegung der Kinder.

Weihnachtsmarkt Rendsburg: Angebot wie vor Corona

Nachdem im vergangenen Jahr nur einzelne Buden auf dem Schiffbrückenplatz aufgebaut werden durften, erfreut sich „De lütte Wiehnacht“ in diesem Jahr mit Eisbahn, Karussell und acht Buden fast ihrer vor Corona üblichen Größe. Besonderheit ist, dass sie in diesem Jahr erstmals bis zum Ende der Weihnachtsferien am 9. Januar angedacht ist.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Rendsburg ab dem 22. November 2021 von montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr. Freitags und sonnabends von 10 bis 22 Uhr. Sonntags von 12 bis 20 Uhr. In der Weihnachts-Hochphase vom 20. bis zum 23. Dezember von 11 bis 23, Heiligabend und an Silvester von 10 bis 14 Uhr.

Am ersten Weihnachtstag und an Neujahr bleibt der Markt geschlossen, am 26. Dezember hat er von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Vom 3. bis zum 7. Januar 2022 herrscht von 11 bis 20 Uhr Markttreiben, am 8. von 10 bis 21 Uhr und zum Finale am 9. Januar noch einmal von 11 bis 19 Uhr.

Währenddessen weicht der Wochenmarkt ab sofort immer mittwochs und sonnabends auf den Schlossplatz in Rendsburg aus.