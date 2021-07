Für 45,3 Prozent der Bevölkerung besteht nach einer Corona-Impfung ein Schutz gegen das Virus. Das war der Stand am Freitagnachmittag – in Bordesholm findet am Dienstag, 27. Juli, ein offener Impftermin ohne Anmeldung statt. Das Sozialministerium hatte bei Bürgermeister Ronald Büssow angefragt.