In der Region zwischen Eckernförde und Kiel sind die Corona-Testmöglichkeiten bereits dünner gesät als bisher. Vier Gratis-Teststationen, die man unangemeldet aufsuchen konnte, sind bereits geschlossen.

Die Teststation Schwedeneck vor dem Supermarkt in Surendorf ist seit kurzer Zeit weg. Sie hatte zuletzt nur noch tageweise geöffnet. Auch die Teststation in der Dorfstraße im Urlaubsort Strande ist abgebaut. „Ich werde öfter von Gästen gefragt, wo es denn überhaupt noch Testmöglichkeiten gibt“, sagt Heiko Drescher. „Auch stillende Mütter sind immer wieder darunter, die wissen möchten, ob ein Test auch für sie noch kostenlos ist.“

In Gettorf noch zwei Teststationen

In Osdorf hatte die kleine Station des DRK-Ortsvereins am Freitag, 8. Oktober, den letzten Testabend. An insgesamt 77 Tagen – zwei Tage pro Woche – konnte man sich hier testen lassen und bekam dazu auch den international anerkannten Testnachweis aufs Handy. Was bleibt, sind zwei Testzentren in Gettorf und zwei Apotheken sowie mindestens eine Arztpraxis in Altenholz, die weiterhin auf eine Infektion mit Covid-19 testen.

In Gettorf steht „mindestens bis Ende Oktober“ jeweils am Wochenende das Testteam des DRK-Ortsvereins im ehemaligen Impfzentrum am Sportpark offen. Die Öffnungszeiten sind hier Freitag von 17 bis 19 und Sonnabend/Sonntag jeweils von 16 bis 18 Uhr. Anmelden muss man sich nicht. Was die Tests nach dem 11. Oktober für alle, die sich nicht mehr gratis testen lassen dürfen, hier kosten, „steht noch nicht fest“, sagt der Vorsitzende Timo Brockstedt.

Weiterhin in Aktion in Gettorf ist bis auf Weiteres auch die Teststation des Kieler Labors Krause direkt am Tierpark Gettorf in der Süderstraße. Sie ist an allen Wochentagen in inklusive Feiertagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Auch geht es ohne Anmeldung. Der Preis für einen Test beträgt zunächst 11,50 Euro.

In Altenholz testen Apotheken und Ärztinnen

In Altenholz hat das Corona-Testzentrum im Gemeindezentrum Klausdorfer Straße, – betrieben von der Apotheke Altenholz sowie der Wohld Apotheke und der Ärztinnen-Gemeinschaftspraxis Jessen/Grimm im Medicum - bereits dicht.

Aber die Apotheke Altenholz am Erdbeerfeld 8 sowie die Wohld Apotheke in der Altenholzer Straße 5-7 bei Famila und auch die ärztliche Praxis testen weiterhin zu ihren regulären Öffnungszeiten. „Jetzt muss sich bei uns aber jetzt anmelden. Der Aufwand macht einen gewissen Vorlauf notwendig“, heißt es aus beiden Apotheken.

Nur im Notfall könnten die Mitarbeiterteams spontan testen. Zum Preis gibt es in der Apotheke Altenholz (Tel. 0431/5302222) und in der Wohld Apotheke (Tel. 0431/329100) derzeit noch keine verbindliche Auskunft. „Das können wir aktuell bei der Anmeldung mitteilen“, heißt die übereinstimmende Antwort aus den beiden Apotheken.

Auch in der Praxis im Medicum, Erdbeerfeld 8, ruft man vorher an (Tel. 0431/329630). Hier wird ein Test für alle, die nachweislich nicht geimpft werden können, 20 Euro kosten.

Da nicht alle Arztpraxen Corona-Tests durchführen, ruft man am besten zunächst in der Hausarztpraxis an und erkundigt sich – wenn nicht doch eine Teststation in der Nähe ist.