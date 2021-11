Corona beschert der Gemeinde einen hohen Überschuss

Schwedeneck

Wenn die Tourismusbilanz des Schwedenecker Gemeindebetriebs für 2020 zusammen mit einer ersten Tendenz für 2021 kommt, spricht das für viel Arbeit. Doch die hat sich für die Ostseegemeinde ausgezahlt. Auffällig ist eine neue Tendenz bei der Buchungslänge.

2020 war für die Touristik Schwedeneck nicht nur geprägt von Corona, sondern auch von der Umstellung der gesamten Buchhaltung und der EDV. Deshalb war der Jahresabschluss des kommunalen Eigenbetriebs erst jetzt im September fertig. Das Ergebnis ist umso erfreulicher: Der Betrieb erwirtschaftete ein Plus von 90.400 Euro. Das Ergebnis in diesem Jahr wird da zwar nicht rankommen: Aber auch für 2021 rechnet man mit einem positiven Ergebnis.

2020 gab es allerdings ein paar Sondereffekte, erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen (CDU): So führte Corona zunächst zu Kurzarbeit: „Das sparte Geld.“ Zudem fielen in der Saison zwei Vollzeitstellen aus. „Ein großes Lob an die Mitarbeiter, dass sie alles gegeben haben und so die Lücken aufgefangen haben“, sagt Gundula Staack (CDU), Vorsitzende des Touristikausschusses.

Gemeinde Schwedeneck betreibt Campingplatz in Surendorf

Bisher sorgte der touristische Eigenbetrieb mit seinem Campingplatz in Surendorf meist für ein Minus von 40.000 bis 60.000 Euro. Für Gundula Staack ein Indiz dafür, dass die Maßnahmen der vergangenen Jahre nun dazu beigetragen haben, das strukturelle Defizit zu mindern. Das entlaste den Haushalt. Man biete hier vernünftige Arbeitsplätze, die nach Tarifvertrag bezahlt werden.

Der Camping- und Ferienpark Surendorf ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Schwedeneck. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Nach Angaben von Touristikchef Manfred Mallon startete die Saison 2020 wegen Corona erst eineinhalb Monate später: Trotzdem habe man 30 bis 40 Prozent mehr Umsatz gemacht als sonst. Die Mobilheime, normalerweise in den sieben Öffnungsmonaten gut 103 Nächte belegt, kamen 2020 auf 158 Nächte: „Sie waren eigentlich jeden Tag vermietet.“ 2021 sei die Nutzung zwar zehn bis 15 Prozent darunter gewesen – aber ebenfalls besser als vor Corona.

„Der Campingtrend war vorher schon da, aber das wirkte als Katalysator“, sagt Manfred Mallon. Man habe keinen Corona-Aufschlag erhoben: „Das kam positiv an.“ Allerdings hatte der Touristikbetrieb seine Preise für den Platz mit Ostseeblick im Laufe der vergangenen Jahre von früher 13 bis 18 Euro auf jetzt 20 bis 23 Euro pro Platz angehoben.

Auch für das Jahr 2022 gibt es schon Reservierungen

„Wir machen aber auch immer was. Zum Beispiel gibt es jedes Jahr Verbesserungen beim Sanitär“, betont der Touristikchef, der seit Oktober 2018 den Schwedenecker Betrieb leitet. „Wir hatten jahrelang einen Sanierungsstau. Das abzuarbeiten, war ein dickes Brett.“ Der Campingplatz hat etwa 360 Plätze, davon werden um die 300 von Dauercampern genutzt.

Nach Angaben von Manfred Mallon sind die 15 Mobilheime auf dem Campingplatz für die Hauptsaison 2022 schon „sehr gut belegt“. Auch Platzreservierungen kamen schon in diesem Sommer. Auffällig sei, dass die Buchungszeiträume auf dem Campingplatz länger werden. Manche Camper reservieren gleich für vier bis sechs Wochen: „Dann machen zum Beispiel erst die Eltern Urlaub, lassen den Wohnwagen stehen, und dann kommen die Kinder.“

2022 werden in Schwedeneck weitere Bausteine des touristischen Gesamtkonzeptes umgesetzt. So werden dann zum Beispiel eineinhalb Meter breite Strandmatten bis zum Wasser ausgelegt, die Rollstuhlnutzern und Menschen mit Kinderwagen den Weg ebnen.

Auch nachhaltige Projekte werden angepackt: Im vergangenen Winter baute die Touristik vier wasserlose Urinale in den Sanitäranlagen des Campingplatzes ein, erklärt Manfred Mallon. Das spare jedes Mal zwei bis drei Liter Wasser. Zudem sorgen Solarpaneele für Warmwasser beim Duschen.

Nicht allen Einwohnern der touristischen Region gefallen die Folgen des Campingbooms. „Aber Schwedeneck war schon immer ein touristischer Ort“, betont Gundula Staack: Wenn es so bleibt, wie es ist, halte man das Gleichgewicht: Es gehe aber nicht darum, jedes Jahr mehr Gäste anzulocken: „Wir sehen auch die Bedürfnisse der eigenen Bürger.“