Rendsburg

Nach dem angekündigten bundesweiten Aus für die Impfzentren schließen auch die beiden Standorte des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Büdelsdorf und Gettorf am 26. September, kündigt die Kreisverwaltung am Freitag an. Bis dahin werde es aber weiterhin nachmittags offene Impftermine geben. Personen, könnten sich in den kommenden Wochen auch noch die erste Impfung im Impfzentrum abholen und für die zweite anschließend ihren Hausarzt aufsuchen, bekräftigt Oliver Hänsel, Leiter des Corona-Lagezentrums der Kreisverwaltung.

Die offenen Impftermine fanden seinen Angaben zufolge zuletzt wieder vermehrt Zuspruch. So wurden am vergangenen Mittwoch allein in Büdelsdorf 85 Personen außerhalb der durch das Land vergebenen Termine geimpft. Normalerweise nutzten nur rund 20 Personen pro Tag dieses nachmittägliche Angebot. Offenbar habe die angekündigte Testpflicht nun doch weitere Menschen zu einer Impfung bewegt, vermutet Oliver Hänsel.

Infektion im Schulbus?

Nach einem kurzen Anstieg der Fallzahlen nach dem Ende der Sommerferien hat sich die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den vergangenen Tagen insgesamt wieder leicht entspannt. Bis zum Freitag meldeten die Gesundheitsbehörden 61 Neuinfektionen innerhalb einer Woche und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 20,8. Seit einigen Tagen gibt es jedoch in Owschlag offenbar ein größeres Corona-Cluster. Am Freitag zählt die 3700-Einwohner-Gemeinde nördlich von Rendsburg 24 aktive Corona-Fälle, gerade einmal zwei Infizierte weniger als in der deutlich größeren Kreisstadt.

Auch wenn den Gesundheitsbehörden im Kreis keine konkreten Hinweise auf eine einzelne Quelle für den Ausbruch vorlägen, seien dort vor allem Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Nach Auskunft der Kreisverwaltung sind mehrere Altersgruppen beziehungsweise Klassenstufen betroffen, die Verbindung zu einem Sportverein könne nicht ausgeschlossen werden. „Es kommen dort sicher mehrere Faktoren zusammen“, sagt Prof. Stephan Ott, Fachbereichsleiter Soziales, Arbeit und Gesundheit.

Denn insgesamt seien die Verbindungen zwischen den einzelnen Infektionen eher diffus. Beschwerden, wonach sich das Virus in überfüllten Schulbussen unter den Kindern verbreitet haben könnte, lägen beim Kreis nicht vor. „Wir können das aber auch nicht ausschließen“, so Ott. Aus diesem Grund werde derzeit mit dem zuständigen Fachbereich gesprochen, ob im Kreisgebiet künftig wieder Verstärkerbusse von und zu den Schulen eingesetzt werden sollen.