Kreis Rendsburg-Eckernförde/Neumünster

„Uns hat es ereilt“, sagt Christiane Kraus, Leiterin des Pflegezentrums Deutsche Seniorenwohnen (DSW) in Altenholz. Das Erfreuliche: Von den zwischenzeitlich 15 Corona-Positiven sind aktuell nur noch drei in Quarantäne. Zudem hatten alle Erkrankten milde bis gar keine Symptome. „Corona trifft uns alle, aber es kann auch mal gut ausgehen“, so Christiane Kraus. Doch die Situation in Pflege-Einrichtungen der Region ist nicht überall gleich.

Corona-Ausbruch in der Insanto Seniorenresidenz Klosterbad in Neumünster

Ganz anders ist die Lage etwa bei der Insanto Seniorenresidenz Klosterbad in Neumünster. Seit einem Corona-Ausbruch am 14. Januar sind nach Angaben der Stadt Neumünster vier Bewohnerinnen und ein Bewohner im Alter zwischen 81 und 90 Jahren an den Folgen einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Auf Anfrage unserer Zeitung äußerte sich der Verbund Insanto am Mittwoch nicht zur aktuellen Situation vor Ort.

Alloheim-Seniorenresidenz in Rendsburg derzeit coronafrei

Coronafrei ist dagegen derzeit die Alloheim-Seniorenresidenz am Altstädter Markt in Rendsburg, so die Einrichtungsleiterin Marion Lenz. Bis auf zwei Bewohner seien dort alle vollständig geimpft, der Großteil geboostert. Auf eine hohe Impfquote legt Marion Lenz auch im ihrem Team Wert: „Bis auf zwei Beschäftigte sind bei uns alle vollständig geimpft. Bei den beiden liegen medizinische Atteste vor, sie hoffen auf den Impfstoff Novovax.“ Zur eigenen Sicherheit und die der Senioren testeten sich die Pflegekräfte täglich.

Gleiches gilt im DSW Nord Senioren- und Pflegezentrum Altenholz – vom Impfstatus unabhängig. Ein strenges Hygienekonzept und eine Impfquote von 100 Prozent bei den Senioren und im Mitarbeiterteam haben laut Christiane Kraus dazu beigetragen, die Corona-Erkrankungen in der Einrichtung einzudämmen. In der akuten Phase wurden Gruppenangebote gestrichen, das Essen nicht mehr in den Gemeinschaftsräumen eingenommen, Einzelangebote in den Zimmern gestaltet. Mit dem Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde stehe man im engen Austausch.

Das „Wir“ im Fokus: Zusammenhalt in Corona-Zeiten in Pflegeheimen gefragt

Zu den Angehörigen gab es kurzzeitig nur über die Ferne Kontakt – per Telefon oder E-Mail. „Alle Bewohner haben das super mitgemacht“, berichtet Christiane Kraus. Auch die Angehörigen seien sehr dankbar gewesen, dass streng am Hygienekonzept festgehalten wurde. „Es geht nur zusammen, wenn jeder anpackt, wo er oder sie kann und es nicht nur um Qualifikationen geht, sondern das „wir“ im Vordergrund steht“, so Kraus.

Von einem strengen Hygienekonzept berichtet auch Grit Petzold, Leiterin des Hauses Dänischer Wohld in Osdorf, die in ihrer Einrichtung Menschen mit schwerer Demenzerkrankung behandelt. Bis dato sei man von Corona komplett verschont geblieben. 2G plus wird in Zusammenarbeit mit einem Securitydienst kontrolliert, Gäste werden im Haus begleitet und halten sich nicht in den Gemeinschaftsräumen auf. „Es erfordert viel Disziplin von Mitarbeitenden und Angehörigen, aber Schutzbedürftige müssen geschützt werden“, so Grit Petzold.

Beim Schutz der Bewohner sind die Besucher gefragt

Dass es wichtig sei, dass sich die Besucherinnen und Besucher an die Schutzmaßnahmen halten, meint auch Sven Roßmann, Personalvorstand bei der Stiftung Diakoniewerk Kropp. „Die Hygienemaßnahmen werden gut eingehalten, das sieht man daran, dass die Zahl der Ausbrüche gering ist“, sagt Roßmann. In den Einrichtungen in Eckernförde gebe es bei Pflegekräften und Betreuten aktuell keine Corona-Fälle.

Ein Thema, das den Personalvorstand umtreibt, ist die Planungssicherheit. Die Dienstpläne für den März müssen im Februar geschrieben werden, ab 16. März droht für ungeimpfte Arbeitskräfte ein Beschäftigungsverbot. Aktuell liegt die Impfquote beim Personal der Stiftung laut Roßmann bei über 90 Prozent. „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Ungeimpften kein sofortiges Beschäftigungsverbot bekommen, sondern dass es noch mal eine neue Übergangsfrist seitens der Gesundheitsämter gibt.“

Das Seniorenhaus der Stiftung Diakoniewerk Kropp in Eckernförde hat momentan keine Corona-Fälle zu beklagen – auch weil sich laut Personalvorstand Sven Roßmann bei Besuchen gut an die Schutzregeln gehalten wird. Quelle: Christoph Rohde (Archiv)

Pflegepersonal knapp – für den Notfall gibt es Pläne

Schließlich ist das Pflegepersonal knapp. Das berichtet auch Christiane Kraus in Altenholz – insbesondere in Corona-Zeiten. „Wir wissen um den Pflegenotstand, aber das hat uns nicht ereilt, wir konnten den laufenden Betrieb einhalten“, sagt die Einrichtungsleiterin. Für den schlimmsten Fall eines weiteren Ausbruchs lägen Notfallpläne in der Schublade. „Wir rechnen mit allem, aber wir sind ja jetzt geübt.“