Corona in Rendsburg-Eckernförde: Kreis spricht Mahnung aus

Rendsburg

Die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde weit fortgeschritten. Das sagte eine Sprecherin des Kreises am Freitag.

„Mit einer Quote von aktuell etwa 75 Prozent sind mittlerweile die meisten aller neu auftretenden Infektionen dieser Variante zuzuordnen“, sagte die Sprecherin.

Geringer Anstieg der Infektionszahlen

Obwohl sich die Delta-Variante ausbreite, habe es insgesamt nur einen geringen Anstieg der Infektionszahlen gegeben, „auch schwere Verläufe sind nicht vermehrt aufgetreten“. Vermehrt seien es Reiserückkehrer, die das Coronavirus in den Kreis Rendsburg-Eckernförde einschleppten, „die Infektionsketten sind aber gut nachvollziehbar“.

In den zurückliegenden sieben Tagen steckten sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde 18 Menschen mit dem Coronavirus an. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 4136, davon gelten 4051 Menschen als genesen. 58 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein Mensch wird derzeit im Krankenhaus behandelt, 60 Menschen sind in Quarantäne.

Corona in Rendsburg-Eckernförde: Inzidenz liegt bei 6,6

Der Wert der Infizierten auf 100 000 Einwohner in den vorigen sieben Tagen liegt bei 6,6. Vor einer Woche hatte sie bei 3,3 gelegen.

Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen und der sich ausbreiteten Delta-Variante sprach der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Mahnung aus: So viele Menschen wie möglich sollten sich impfen lassen.

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Lassen Sie sich impfen!

Derzeit lasse sich „eine gewisse Impfmüdigkeit in der Bevölkerung wahrnehmen“, sagte die Kreis-Sprecherin weiter, „viele Termine werden nicht wahrgenommen oder abgesagt.“ Die allgemein niedrigen Inzidenzen führten demnach „zu einer gewissen Sorglosigkeit beim Thema Impfen. Es müssten „alle Anstrengungen unternommen werden, den noch ungeimpften Teil der Bevölkerung von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen“.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde habe eine eigene Impfkampagne zu diesem Thema gestartet. Die Impfzentren bieten in regelmäßigen Abständen spontane und freie Impfaktionen an. Auch Kinder und Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr werden mit Einverständnis der Eltern in den Impfzentren geimpft.