Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde je 100.000 Einwohner ist am Wochenende im Vergleich zum Freitagswert auf 721,3 (712,2) Fälle gestiegen. Laut Corona-Dashboard des Kreises gab es am Wochenende 410 neue Positivfälle. Konkrete Zahlen gibt das Lagezentrum am Wochenende nicht bekannt.

Laut den Zahlen der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde ist die Anzahl der aktuell Infizierten auf 3429 Menschen gestiegen. Am stärksten betroffen ist die Stadt Rendsburg mit 647 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt am Nord-Ost-Kanal beträgt 2247 Fälle je 100.000 Einwohner. Damit würde Rendsburg in der bundesweiten Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Sonntag einen vorderen Platz einnehmen, wenn es allein gelistet werden würde. Der Landkreis Fürstenfeldbruck lag mit einem Wert von 3822,8 am Sonntag gegen 14 Uhr an der Spitze der RKI-Auflistung.

Aktuell sind nach der Stadt Rendsburg im Kreisgebiet Eckernförde (194 Fälle), Büdelsdorf (181), Kronshagen (126), Altenholz (103), Nortorf (93), Fockbek (78), Gettorf (75), Schacht-Audorf (72) sowie Flintbek (70) und Bordesholm (69) am stärksten von Corona betroffen.