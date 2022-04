Corona in Schleswig-Holstein: Tragen Kunden beim Einkaufen noch Maske?

Eckernförde/Kiel

Die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein ist gefallen. Auf dem Kieler Flohmarkt gab es in den Reihen auf den ersten Blick Gedränge und nur wenige Masken. Ging es aber ans Wühlen und Bezahlen, setzten doch viele den Schutz auf. Geradezu besonnen ging es am verkaufsoffenen Sonntag in Eckernförde zu. Dort scheint die Maske der Kundschaft im Geschäft weiter ein selbstverständliches Accessoire. Wer sie trägt, verweist auf die hohen Infektionszahlen.

Dass Corona kein Thema wäre im Ostseebad, lässt sich wahrlich nicht behaupten. Mit rund 750 nachgewiesen Infizierten unter knapp 22.000 Einwohnern läuft es hier gerade auf eine Tagesinzidenz von mehr als 3400 pro 100.000 Einwohner hinaus. Das ist zwar kein Grund zur Panik für Einheimische und Gäste. Die Sonntagsbummler schlendern entspannt durch die City, wollen stöbern und später gemütlich essen gehen. Aber sie haben den Mund-Nasenschutz parat, meist sogar die sehr sichere FFP2-Maske.

Christine Kühl war gerade im Wellensteyn-Store. Am Eingang hat sie sofort den Mund-Nasenschutz aufgezogen und sich die Hände desinfiziert. Die Familie aus Neumünster – Ehemann Matthias, Sohn Louis (13) und Frauke Hübsch – hat draußen in der Sonne gewartet. „Ach ja, der Maskenzwang ist weg“, erinnert sich der Vater. „Selbst entscheiden ist ja okay. Aber bei diesen aktuell hohen Infektionszahlen ist die Maske drinnen besser.“ Frauke Hübsch ergänzt: „Man setzt sie doch schon reflexartig auf, das tut doch nicht weh.“ Auch sie bleibt vorerst dabei.

In der Boutique sind die Angestellten Sandra Jacobsen und Stefan Probst froh darüber. „Die Kundschaft soll für sich entscheiden. Aber wir behalten die Masken auf“, sagen sie. „Wir sind möglichen Viren den ganz Tag lang in einem nicht sehr großen Raum ausgesetzt. Das sollten alle im Hinterkopf haben.“ Jacobsen hätte sich gewünscht, „dass die Politik noch eine Weile gewartet hätte“.

Corona in Schleswig-Holstein: „Maske drinnen ist bei diesen Infektionszahlen besser“

In Hamburg ist das der Fall, obgleich die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende mit 1196 niedriger ist als in Schleswig-Holstein mit 1369 und erst recht geringer als im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit knapp 1500. Der Senat hat die Hansestadt zum Hotspot erklärt. Und so ist in Hamburger Läden am ebenfalls verkaufsoffenen Sonntag die Maske anzulegen.

Kundin in Eckernförde verweist auf schnelle Virusausbreitung

In der Boutique Strandzeit am Eckernförder Hafen tragen so gut wie alle Kundinnen freiwillig Maske. Inhaberin Kathrin Liegmann bestätigt, „dass nur ein oder zwei Frauen ohne da waren“. Auch sie will den Schutz noch eine Weile aufsetzen. „Ich habe jedoch alle mit Maske darauf aufmerksam gemacht, dass sie sie nicht tragen müssen“, setzt sie hinzu. „Alle wollten aber.“

So auch Annette Hertsch aus Kiel, Birgitta Hannig aus Strande und Inga Böger aus Bremen. Sie nennen es selbstverständlich, drinnen die Maske zu tragen. Die Bremerin weiß als Lehrerin in einer Grundschule aus täglicher Erfahrung, „wie schnell das Virus noch um sich greift“. Jeden Tag zähle sie neue Corona-Fälle in den Schulklassen. „Ohne Maske ginge für mich gar nichts“, betont sie. „Ich vermute, dass ich deshalb noch ganz gut durchgekommen bin. Wer weiß, wie lange noch.“

Kathrin Deus, deren Tochter im Textilhaus Behrend nach Frühlingskleidung Ausschau hält, hatte das Coronavirus vor zwei Wochen erwischt. „Die ganze Familie war infiziert“, berichtet sie. „Ich lag eine ganze Woche im Bett. Das war nicht schön. Jetzt sind wir alle wieder gesund und erst einmal geschützt. Und wir stecken auch keinen an.“

Freiwilligkeit beim Corona-Schutz kommt an in Eckernförde

Deshalb nutzten sie und die Tochter den Sonntag, um endlich einmal wieder ohne Maske Kleidung anzuprobieren, „zumal heute noch nicht so viel los ist in den Geschäften“. Allerdings betont die Mutter auch, „dass ich beruflich weiter Schutz trage und das auch von Patientinnen und Patienten verlange. Bei nahem Körperkontakt ist das sehr wichtig“. Deus führt eine Praxis für Osteopathie.

Geschäftsinhaber Olaf Plüschke vom Feinen Eck am Rathausmarkt Eckernförde ist froh, dass der Maskenzwang weg ist. "Aber wenn der Laden voll ist und ich nicht hinter der Schutzscheibe hinter dem Tresen stehe, werde ich sie noch aufsetzen", sagt er. "Jeder kann jetzt selbst entscheiden. Das finde ich gut." Quelle: Cornelia D. Mueller

An den meisten Ladentüren sind die Maskensymbole am Sonntag verschwunden. Am Eingang zum Haushaltswarengeschäft Reico haben die Inhaber ein höfliches Schild aufgehängt: „Wir würden es begrüßen, wenn Sie in unseren Räumen weiterhin Maske tragen.“ Prompt sind drinnen nur Menschen mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein bisschen anders ist es im Feinen Eck, ein Laden für Leckereien und Spirituosen. Inhaber Olaf Plüschke steht gut gelaunt hinter dem Tresen mit Plexiglasscheibe – ohne Maske. „Ich bin heilfroh, dass der Zwang weg ist“, sagt er. „Ich werde die Maske sicher noch aufsetzen, wenn ich nach vorn gehe und es voll ist. Aber gern trage ich sie wirklich nicht. Die Freiwilligkeit gefällt mir.“ Die Kundin aber, die eben in den Regalen gestöbert hat, hatte ihre Maske schon vor dem Geschäft aufgesetzt.