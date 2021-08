Dänischenhagen

Rauchschwalben sind auf Hof Katharinenberg gern gesehene Gäste. „Wenn im April die ersten Schwalben kommen, mach‘ ich im Stall die Fenster auf“, erzählt Bettina Ritke (60). 15 Schwalbennester kleben im Pferdestall unter der Decke, zehn im Hühnerstall und unterm Dach.

Dänischenhagen: Landwirtschaft wie in alten Zeiten

Rauchschwalben gehörten als Teilzeitbewohner schon zum Hof, als Bettina Ritke ihn 2006 mit ihrem Mann Jörn Ritke (60) nach dem Tod ihrer Eltern übernahm. Sie hatten Katharinenberg 1982 als Resthof gekauft und wieder aufgebaut. Die Ritkes bewirtschaften die drei Hektar große Fläche wie Landwirte in alten Zeiten. „Es ist mein Hobby, wir müssen nicht davon leben“, berichtet die Laborantin Bettina Ritke.

Der Naturschutzbund Kiel (Nabu) zeichnete den Resthof mit der Plakette „schwalbenfreundliches Haus“ aus. „Die Bestände an Rauch- und Mehlschwalben gehen weltweit seit Jahren zurück,“ erklärte Martina Ikert vom Nabu Kiel, der in der Region aktiv ist. Mit der Plakette soll für den Erhalt der Art geworben werden. Die Rauchschwalbe steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel. Die Mehlschwalbe wird als gefährdete Art eingestuft.

Auf Hof Katharinenberg sind die Lebensbedingungen für Schwalben ideal

Die Zugvögel brauchen Lebensbedingungen, die auf dem Hof in idealer Weise vorhanden sind, zeigte Martina Ikert bei einem Rundgang: Lehm und feuchten Boden als Baumaterial fürs Nest können die Vögel am Hofteichufer und auf dem Hofplatz sammeln. Sie flechten auch Haare aus den Mähnen der Ponys ins Nest ein.

Bretter unter der Stalldecke dienen den Rauchschwalben als Nisthilfe. Quelle: Beate König

Im Bauerngarten mit den üppig blühenden Stauden, Bohnen, Kartoffeln, Tomaten und Obstbäumen summen die Insekten um die Blüten – das Nahrungsangebot ist kaum zu toppen. Die offenen Stallfenster machen es den Vögeln leicht, zu ihren alten Nestern zu gelangen. „Sie sind standorttreu.“

Schwalben sind gesetzlich geschützt Schwalben sind laut Artikel 44 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützt. Nester abzubrechen, ist eine Ordnungswidrigkeit. Bei Abriss von Brutstätten müssen in der Nähe Alternativen geschaffen werden. Schwalben zu töten, gilt als Tötungsdelikt. Der Nabu bietet künstliche Nisthilfen an. Jeder und jede, die Schwalbennester am Haus oder Carport hat, kann sich für die Aktion „schwalbenfreundliches Haus“ bewerben. Mehr unter: www.nabu.de

In Deutschland verschlechtern sich die Brutbedingungen für Schwalben seit Jahrzehnten. Versiegelte Flächen nehmen zu. Statt unbefestigter Feldwege, an denen die Vögel früher Lehm fürs Nest aus Pfützen holten, gibt es für schwerere Erntefahrzeuge asphaltierte oder mit Betonspurbahnen versehene Straßen. An Häusern und Ställen fehlen Einfluglöcher, wenn Wände bis in den letzten Winkel energieeffizient abgedichtet sind. An glatten Fassaden halten die Nester nicht.

Für Hausbesitzer, die Schwalben anlocken wollen, hat Martina Ikert Tipps: Es reicht, Fassaden an einigen Stellen mit Rauputz zu versehen, geschützte Hausvorsprünge zu schaffen und Lehmpfützen anzulegen. Wer Kotspritzer am Haus fürchtet: Ein Brett unterm Nest hält die Wände sauber.

Schwalben fangen Fliegen, Mücken und Blattläuse

Jörn und Bettina Ritke beobachten die Gewohnheiten der Tiere und leben mit ihnen. Für Bettina Ritke sind die Vögel Ausmist-Begleiter. Schwalben mit Futter für den Nachwuchs im Schnabel sausen über ihren Kopf. Helles Piepen liegt in der Luft, wenn die Küken ihre orangegelben Schnäbel über die Nester unter der Decke recken.

„Einmal fiel ein Nest mit fünf Küken in eine Pferdebox, das Stroh federte den Aufprall ab, alles blieb komplett“, erzählt die Landwirtin aus Leidenschaft. Das Paar schraubte ein Brett als Stütze an die Wand, legte das Nest mit den Küken darauf. „Sie haben überlebt.“

Damit die Vögel den Weg durch auf Kipp gestellte Fenster finden, putzt Bettina Ritke erst im Herbst die Scheiben. „Die Vögel flogen gegen glasklare Scheiben.“ Auch mögliche Kotspritzer an Türen und Schränken werden erst im Herbst mit dem Hochdruckreiniger entfernt.

Schwalben am Haus – das gilt als Synonym für Glück. Für Bettina Ritke haben die Zugvögel auch einen ganz praktischen Nutzen: Solange sie da sind, fangen sie die Fliegen, Mücken und Blattläuse weg.