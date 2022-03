Dänischer Wohld

Der Rotary-Club Dänischer Wohld unterstützt nach eigenen Angaben verschiedene Hilfsprojekte für vom Krieg in der Ukraine betroffene Menschen. So habe man sich nicht nur an der Anschaffung medizinischer Güter für das Kriegsgebiet beteiligt, sondern auch dazu beigetragen, dass 1000 Powerbanks auf den Weg in die Ukraine gebracht werden konnten.

Die Idee dazu hatte Richard Marnau, Inhaber und Geschäftsführer eines Kieler IT-Unternehmens, dem Club vorgestellt – und sofort breite Zustimmung gefunden. Denn, so heißt es in der Pressemitteilung des Rotary-Clubs, es sei auch sehr wichtig, Kontakt zu den Liebsten halten zu können, „um zu wissen, wie es ihnen geht“, erklärt Richard Marnau.

Powerbanks werden in Depots zentral geladen und ausgetauscht

Die Verteidigung und die Truppen im Feld hätten nicht die Möglichkeit, ihre Smartphones 24 Stunden an einem Ladegerät zu laden. Auch Ortschaften ohne Strom seien von der Kommunikation abgeschnitten. „Hier sollen unsere Powerbanks unterstützen: Sie werden in den Versorgungsdepots zentral geladen und gegen leere Geräte ausgetauscht.“

Lesen Sie auch So viel Geld sammelt die Grundschule Dänischenhagen für die Ukraine

So entstehe ein Kreislauf, der die Smartphones und elektronischen Geräte am Laufen hält. 1000 Powerbanks könnten „richtig was leisten“, so der Unternehmer. Genau die Zahl wurde zusammen mit hundert 4-fach-USB-Ladegeräten auf die Reise geschickt. Neben dem Rotary Club Dänischer Wohld hatte sich der Club Maritime Motion aus Hamburg beteiligt. Auch bei seinen Kunden fand Marnau Unterstützer.

Rotary Club brachte auch medizinisches Material auf den Weg

Um sicherzugehen, dass die Lieferung mit einem Marktwert von 14.000 Euro auch ihr Ziel erreicht, wurde die Kooperation mit dem „Freunde helfen!-Konvoi“ gesucht, der gemeinschaftlich von den Service-Organisationen Round Table, den Old Tablers, dem Ladies‘ Circle und dem Tangent Club organisiert wird.

Lesen Sie auch Ukrainer aus Kiel berichten Erschreckendes aus Ihrer Heimat

Den Konvoi hatte der Rotary-Club Dänischer Wohld zuvor bereits mit 5550 Euro für die Anschaffung medizinischer Geräte, Medikamente und Verbandsmaterialien unterstützt. Seit Kriegsbeginn konnten mit dem Konvoi 235 Tonnen Hilfsgüter mit 28 Sattelzügen in die Ukraine und nach Moldawien gebracht werden.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Club-Präsident Martin Frauen war dankbar, dass über die Mitglieder eine umgehende finanzielle Beteiligung am Hilfskonvoi und der Aktion Powerbanks umgesetzt werden konnte. Man werde weiterhin Hilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen organisieren und freue sich über Spenden dafür.