Von Cornelia Müller

Den Corona-Schnelltest ohne Anmeldung gibt es im Dänischen Wohld nur noch in Gettorf. In Altenholz bekommt man ihn nach Anmeldung in Apotheken und in der ärztlichen Praxis. Nur wer nicht geimpft werden kann, bezahlt nichts. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa