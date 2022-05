Wattenbek

Ein neuer Vorschlag für die seit Herbst 2020 von der Führer-Gruppe Dessau geplanten Erweiterung der Altenpflegepension Dahlienhof in Wattenbek liegt auf dem Tisch. Und diese neue Idee wird bei einer Realisierung die gesamte Optik in dem Blumenviertel-Quartier verändern. Im Bauausschuss stellte die Planerin Yasmin Manderbach (B2K Kiel) den neuen Plan am Donnerstagabend vor. Beschlossen wurde noch nichts. Das soll in der nächsten Sitzung erfolgen. Anlieger sehen die Erweiterung kritisch.

Dennis Metzlaff (AfW), der die Bauausschusssitzung als Stellvertreter geleitet hatte, betonte zum neuen Vorschlag. „Ich finde ihn sehr gut. Einen Kompromiss zulasten der Anlieger soll es nicht geben“, machte er deutlich. Wie berichtet will die Führer-Gruppe die Pflegeeinrichtung im Dahlienweg wegen der großen Nachfrage erweitern. Eine Erhöhung von 70 auf 95 Plätze ist geplant gewesen. Das Investitionsvolumen lag bei einem Pressegespräch im Dezember 2020 bei 2 Millionen Euro. Mit dem Vorhaben würde das Pflegeheim zum größten Anbieter der Region werden. Das Klosterstift in Bordesholm hat momentan 92 Plätze.

Dahlienhof in Wattenbek: Neuer Haupteingang an der Schulstraße

Das von der Planerin Yasmin Manderbach vorgestellte neue Konzept sieht vor, dass der Anbau auf dem jetzigen Parkplatz erfolgen soll. Neuer Haupteingang soll von der Schulstraße aus sein, ebenso der Parkplatz für 21 Autos. Für Mitarbeiter soll neue Stellflächen an der Rosenstraße geschaffen werden. Auch die Anlieferungen zum Pflegeheim sollen in der Zukunft über die Schulstraße erfolgen. Die Laster sollen über Dahlienweg und Rosenstraße nur noch abfahren – dort wird eine Einbahnstraße geschaffen. Der neue Anbau wird dreigeschossig sein, weil das Dach mit ausgebaut wird.

Krzysztof Gozdur, Sprecher der Anlieger, sprach am Donnerstagabend in der Sitzung von einem immer noch „gewaltigen Projekt“. Als Anlieger werde man dort auf eine „riesige Wand schauen, mit der man leben muss.“ Er betonte aber auch, dass der vorgelegte Entwurf besser als der bisherige sei. Zur Problematik mit den Lkw-Anlieferungen betonte er: „Das sind mindestens zehn am Tag. Nicht vier, wie von der Firma angegeben.“ Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Metzlaff teilte mit: „Die Einrichtung hat zugesichert, dass keine Anlieferung mehr vor sechs Uhr, ja eigentlich nicht vor 8 Uhr, erfolgen wird.“

Ina Fräßdorf (WfW) wies darauf hin, dass es sich bei der Schulstraße um einen belebten Schulweg handelt. Das müsse man bei der Planung der neuen Zufahrt berücksichtigen.

Was passiert mit der Haltestelle in der Schulstraße? Vermutlich wird sie verlegt. Schemenhaft ist am rechten Bildrand die Pflegepension zu erkennen. Quelle: Frank Scheer

Zahlreiche Bäume müssen für die Realisierung der Idee an der Schulstraßenseite gefällt werden. Fraglich ist, ob die Bushaltestelle bleiben kann oder ob sie verlegt werden muss. Ausschussmitglied Thomas Haese (WfW) sprach noch ein ganz anderes Problem an. „Der Betreiber muss auf jeden Fall das Küchengebläse gegen ein modernes, leises Gerät austauschen. Sonst werden Anlieger dagegen vorgehen.“ Das Gerät soll momentan von morgens bis abends in Betrieb sein und laut Haese ziemlich nerven.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der nächsten Sitzung, in der das B-Planverfahren weiter gebracht werden soll, werden weitere Visualisierungen vorgestellt, die die neue Optik im Blumenviertel besser deutlich machen sollen.