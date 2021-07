Eckernförde

Nach vier Jahren Eckernförde-Abstinenz ist er wieder da: Der chilenische Musiker, Komponist und Gitarrist gibt am Freitag, 23. Juli, ein Solokonzert im „Spieker“ am Innenhafen. Mit diesem Gastspiel im Ostseebad eröffnet er seine Deutschland-Tournee.

Puente Encina steht für leidenschaftlichen Latin Blues und Latin Jazz. Der Chilene gastierte in früheren Jahren schon mehrmals im „Spieker“. „Er mag Eckernförde, die Atmosphäre im Speicher und das Publikum dort“, sagt seine PR-Agentin. So fand sich nach der Corona-Pause wieder ein Termin im Ostseebad. Und der Zufall wollte es, dass Puente Encina hier seine bundesweite Singer/Songwriter-Tour eröffnet. Weitere Auftritte führen ihn nach Hamburg, Köln und Berlin.

Puente Encina: Publikumsnaher Konzertabend

In Eckernförde stellt der Chilene sein drittes Album, Sangre y Sal, vor und verspricht ein Wechselbad der Gefühle. Inspiriert vom Einfluss Südamerikas und Afrikas aber auch den kubanischen Rhythmen. Temperamentvolle Weltmusik trifft auf Latin Swing und Boleros. Das Solo-Programm spiegelt die musikalisches Reise des Künstlers wieder und lässt im „Spieker“ einen intimen, publikumsnahen Abend erwarten.

„Sangre y Sal“ hat schon international für Aufmerksamkeit gesorgt. 2019 wurde das Album in England mit dem Latin UK Awards ausgezeichnet. Die Songs schauen hinab in die Abgründe menschlichen Daseins. Da geht es um skrupellose Gewinner und ewige Verlierer, verrückte und tödliche Leidenschaft, Liebe, Hoffnung und Hingabe, das Meer und den Swing der Welt.

Neben Puente Encina am Freitag erklingen im Speicher bereits am Dienstag, 20. Juli, Markus Jan Webers Traummelodien am Piano. Mittwoch, 21. Juli, verknüpft das Duo „Los Propangaz“ Gitarren- und Mandolinensaiten mit seinen Flausen im Kopf. Und am Sonnabend, 24. Juli, wird es rockig mit der Westernhagen-Coverband Pfefferminz, die unplugged die Songs des Meisters zum Besten gibt.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr im „Spieker“ am Innenhafen von Eckernförde.