Darum toppte der Tag des Sports in Gettorf alle Erwartungen

Eine Sportart allein genügt Birte Zädler nicht mehr. Deswegen probierte sie am Tag des Sports in Gettorf Badminton und Functional Training aus. 15 Disziplinen konnten am Sonntag betrachtet und getestet werden. Zur Freude der Organisatoren – fünf Gettorfer Vereine und Organisationen – nutzte nicht nur die Gettorferin das Angebot.

„Wir gehen von mindestens 800 Besuchern aus“, so Jens Reichenauer, Geschäftsführer der Gettorfer TV. „Dank des guten Wetters wurden unsere Erwartungen übertroffen“, sagte er auch im Namen der anderen Beteiligten: des Gettorfer SC, des Tennisclubs Gettorf, der Arbeiterwohlfahrt und des Jugendbeirats. „Für uns ist es die erste große Veranstaltung seit Coronastart. Das sorgt für Aufbruchstimmung“, sagte er.

Tag des Sports in Gettorf mit vielen Probierangeboten

Birte Zädler wusste die Auswahl der Probierangebote zu schätzen. Die 57-Jährige erzählte, warum sie am Tag des Sports im Sportpark Gettorf auf Testtour war. „Ich bin in der GTV-Laufgruppe. Wir haben unter Corona gelitten. Statt zehn sind wir nur noch fünf Mitglieder. Auf jeden Fall suche ich jetzt eine zweite Sportart als Ergänzung“, verriet sie.

Die Angebote im Gettorfer Sportpark stoßen auf Interesse. Mindestens 800 Interessierte besuchen den Tag des Sports. Quelle: Rainer Krüger

Das Schöne am Tag des Sports in Gettorf: Sie konnte Angebote aller Vereine testen – also nicht nur das Functional Training des GTV, sondern auch das Badminton beim GSC. „So wie heute müsste es eigentlich immer sein. Für den Vereinssport in Gettorf wäre es sicher gut, wenn alle Angebote aus einer Hand kommen“, sagte sie.

Mit diesem Gedanken als Fernziel konnten sich Reichenauer und der GSC-Vorsitzende Hans-Dieter Paasch anfreunden. Aus ihrer Sicht hatte sich die Kooperation der fünf Beteiligten auf jeden Fall beim Ausrichten des Aktionstags bewährt. Denn das von GTV-Organisatorin Caya Michaely aufgestellte Programm im Sportpark Gettorf konnte sich nicht nur wegen des großen Hinguckers – der aufblasbaren Riesenrutsche des Landessportverbands – sehen lassen. Fußballspiele, Mitmachtrainings und Spartenvorführungen zeigten Gettorfs Sportvielfalt.

Tag des Sports in Gettorf soll auch gegen Mitgliederschwund helfen

„Das gibt jetzt richtig Aufwind in Gettorf“, sagten Ekkehard Krull und Thomas Liebsch-Dörschner beim Blick auf den Besucherandrang. Der Vorsitzende des Kreissportverbandes und der Vizepräsident des Landessportverbandes waren gekommen, weil der Tag des Sports landesweit an unterschiedlichen Orten lief.

„Wegen Corona gibt es dieses Jahr keine zentrale Veranstaltung. Stattdessen stellen 300 Vereine und Verbände an unterschiedlichen Orten in Schleswig-Holstein 300 ihrer Sportarten vor. Mit fünf Beteiligten und 15 Sportarten ist Gettorf gut vertreten“, sagte Liebsch-Dörschner.

Corona und der Sport im Kreis Corona hat auch beim organisierten Sport im Kreis Rendsburg-Eckernförde Spuren hinterlassen. Nach Angaben des Kreissportverbandsvorsitzenden Ekkehard Krull schrumpfte die Zahl der Vereinsmitglieder seit dem Start der Pandemie um rund drei Prozent auf gut 84 000. Vereine gibt es 305. Durch die Gründung kleiner Klubs sei die Zahl in den vergangenen Monaten gestiegen.

Der Aufwind komme insbesondere dem GTV recht. Denn durch Corona ging die Zahl der Mitglieder um zehn Prozent auf 1950 zurück. Passend zum Tag des Sports gab es eine Werbeaktion: „Wer in diesem Monat beitritt, muss keine Aufnahmegebühr zahlen“, so Reichenauer.