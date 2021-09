Eckernförde

Green Screen, Europas größtes Naturfilmfestival seiner Art, ist eröffnet. Noch bis Sonntag, 12. September, sind in Eckernförde mehr als 100 herausragende Tier- und Umweltdokumentationen zu sehen. Zur Auftakt-Gala am Sonnabendabend in der Stadthalle betonten Redner den Charakter eines Bürgerfestivals, das von der ganzen Stadt getragen werde. Ein Höhepunkt war der Einblick in das „Gehirn“ eines Filmkomponisten.

Bauzäune umkränzen noch die frisch sanierte Eckernförder Stadthalle. Doch der etwas rustikale Rahmen gerät zur Nebensache. Green Screen findet statt – und das im zweiten Corona-Jahr lebendiger als in 2020. Fördervereinsvorsitzende Ulrike Lafrenz dankt Helfern, Mitarbeitern und Sponsoren. „Nur durch sie konnten wir unser schwerstes Jahr überstehen“, sagt sie.

Alleinstellungsmerkmal für Eckernförde und die Region

Das 15. Naturfilmfestival ist auch Anlass für einen kleinen Rückblick. „Aus einem beschaulichen Filmfest hat sich das größte seiner Art in Europa entwickelt“, so Lafrenz. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Eckernförde und die Region.“ Festivalleiter Dirk Steffens stellt klar: „Es gibt kein anderes Bürgerfestival wie dieses. Green Screen wird von der ganzen Stadt getragen. Das ist einmalig.“

Auch das Land ist nach vielen Anfragen inzwischen mit einer Förderung von 40 000 Euro eingestiegen. In einer Video-Botschaft würdigt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die „tolle Strahlkraft“ des Festivals, das die Herausforderungen des Klimawandels aufzeige und die Notwendigkeit, die Natur zu schützen. Festival-Mitbegründer Michael Packschies erinnert an die Entstehung der Idee für ein Eckernförder Naturfilmfest, die Ex-Festivalleiter Gerald Grote auf der Holzbrücke in den Sinn kam.

Das „Geheimnis von Eckernförde“

Warum der Same aufging? „Alle haben daran geglaubt“, sagt Packschies. Das Filmfest werde von Begeisterung und Freude getragen. Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU) spricht von einer Erfolgsgeschichte und dem „Geheimnis von Eckernförde“. Hier fänden sich immer engagierte Menschen, die eine neue Idee voranbrächten. Die Stadt selbst fördert Green Screen mit 70 000 Euro.

Einen faszinierenden Einblick in das Entstehen eines Naturfilms vermittelt an diesem Abend Oliver Heuss, einer der erfolgreichsten deutschen Filmkomponisten, der schon dreimal bei Green Screen preisgekrönt wurde. Auch diesmal ist er mit dem Eröffnungsfilm „Wild Horses“ für die beste Filmmusik nominiert. Heuss verrät etwas von der „Panik“ vor dem leeren Blatt Notenpapier, bevor 80 Filmminuten gefüllt sind, und von dem Entstehungsprozess eines Titelthemas und dem Erzeugen von Stimmungen durch Musik.

Der Magier der einfühlsamen Klänge

Die Weite der Puszta, das Fliegen der Kraniche, der tragische Tod eines Fohlens – all das untermalt der Magier der Töne mit einfühlsamen Klängen. Sie dürfen nicht das Bild übertünchen, aber sie sollen es zum Glänzen bringen. Die anhand von Sequenzen aus „Wild Horses“ live am Flügel gespielten Beispiele, begleitet von Dana Anka (Violine) und Johannes Raab (Cello), reißen das Publikum zu begeistertem Applaus hin. „Echte Emotionen, da muss man sich reinfühlen“, sagt Heuss.

Zur Galerie Das war die Eröffnungs-Gala

Der Filmemacher von „Wild Horses“, Zoltan Török, wäre an diesem Abend gerne dabei gewesen, befindet sich aber zu Dreharbeiten in Lappland. In einem auf die Leinwand gebrachten Video-Gruß berichtet er von den Przewalski-Wildpferden und der ungarischen Puszta als „meiner Serengeti“. Er freue sich sehr, dass sein Film zur Eröffnung des Festivals gezeigt werde, sagt der Regisseur.

Wie ein Betriebsausflug der Tierfilmbranche

Froh sind an diesem Tag auch viele Besucher der Auftakt-Gala. Beatrix Stoepel etwa, die mit ihrem Mann per Boot nach Eckernförde gekommen ist. Die Film-Texterin hat bislang kaum ein Green-Screen-Filmfest ausgelassen. „Es ist wie ein jährlicher Betriebsausflug der Tierfilmbranche“, sagt die Möllnerin. „Persönlich sieht man sich oft nur hier.“ Fruchtbare Zusammenarbeiten haben sich hier für die Autorin schon ergeben, die unter anderem die deutschen Texte für die Doku-Reihe „Der blaue Planet“ geschrieben hat.

Auch Sponsoren sind vom Green-Screen-Virus infiziert. Unternehmer wie Rüdiger Behn sind von Anfang an als Unterstützer dabei. Das Festival fördere den Zusammenhalt in der Stadt, sei gut für das Image Eckernfördes und transportiere den Umweltgedanken, sagt er. „Das ist einmalig und das passt hierher.“

Unter www.greenscreen-festival.de finden Sie alle Infos zum Programm.