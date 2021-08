Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Baugenehmigung für ein Gebäude mit 15 Wohnungen am Marktplatz in Brügge gegenüber der St. Johanniskirche erteilt. Warum die Brandruine immer noch nicht weggeräumt wird, erläuterte die Inhaberin von Central-Bau Kiel in der Einwohnerversammlung am Montagabend.