Damp

Der erste Live-Auftritt vor Publikum seit über einem Jahr Corona-Pause war für sie schon Anreiz genug gewesen. Doch für drei Musiker der Lüneburger Band Pelle kam es am Sonnabend noch besser. Mit ihrem deutschsprachigen Indie-Rock gewannen sie den ersten Baltic Band Battle (BBB) in Damp. Insgesamt traten fünf norddeutsche Gruppen beim Open-Air-Nachwuchswettbewerb am Aktionsstrand an. Nach Schätzung von Jörn Lederer von der veranstaltenden Ostsee-Resort Damp GmbH hörten sich im Laufe des sechsstündigen Freiluftwettbewerbs rund 500 Gäste die Bands.

Baltic Band Battle in Damp: Programm von Indie bis Metal

Als Medienpartner präsentierte der Radiosender Rock Antenne Hamburg den Battle. „Es gab rund 40 Bewerbungen“, verriet Moderator Sven Flohr. Für die BBB-Premiere in Damp waren neben Pelle aus Lüneburg die Hamburger Gruppen Damn-Escape, Doorway Effekt, Gun called Britney und Super Wang ausgewählt worden. Jede Band hatte einen 20-Minuten-Auftritt. Fürs Publikum ergab sich ein Programm mit der vollen Rock-Bandbreite von Indie bis Metal. Die Mischung gefiel Miri Noll (37) und Kalle Lieber (41). Das Urlauberpaar aus Marburg freute sich, dass die Corona-Veranstaltungsregeln wieder den Besuch eines Rockfestivals möglich machten. „Wir haben uns den Termin vorgemerkt“, so die beiden.

Pelle-Gitarrist Bastian Franz singt gleich in zwei Lagen

Gegen 22.30 Uhr verkündete die dreiköpfige Jury aus den Musikproduzenten Hardy Kerch und Mark Smith sowie Antenne-Musikredaktionsleiter Gunnar Astrup ihr Urteil. „Pelle hat für uns am spannendsten geklungen“, erläuterte Kerch. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch“, sagte zu den Gewinnern Mark Smith. Mit seinem Label „Mama Music“ wird er mit Sänger Bastian Franz, Drummer Moritz Constantin und Bassist Joshi Neitzel eine Platte produziert. Dass Pelle ungewöhnlich klingt, hatte unter anderem ihr Song „Neuanfang“ gezeigt. Ihn singt der auch Gitarre spielende Bastian Franz nämlich gleich in zwei Lagen: Nach den rockigen Passagen mit Normalstimme wechselt er für den Refrain in Höhen eines Countertenors.

Überzeugte mit deutschsprachigen Indie-Rock. Das Trio Pelle mit Sänger und Gitarrist Bastian Franz gewann den ersten Baltic Band Battle in Damp. Quelle: Rainer Krüger

Miri Noll und Kalle Lieber überraschte die Entscheidung der Jury. Ihr Favorit war die Band Gun called Britney gewesen. Das Quartett mit Sänger Stosh (Joscha Bassanello) hatte das Urlauberpaar mit seinen vier gradlinigen Hardrock-Songs überzeugt.

Pelle gewann einen Plattenvertrag

Außer Konkurrenz lief der Auftritt der ebenfalls von Smith produzierten Band Snow White in the Dark. Der erste Deutschland-Auftritt der Metal-Gruppe um die ebenfalls als „Snow White in the Dark“ firmierende Sängerin war als Highlight des Battles inszeniert. Denn für die Show ab 22 Uhr wurden Pyro-Effekte aufgebaut. So überzeugte die 24-jährige Sängerin nicht nur mit Metal in drei Sprachen (Englisch, Deutsch, Russisch), sondern indem sie mit Handbewegungen Funkenfontänen entfachte. Die Musiker von Pelle profitierten von den Gastspiel. Denn als das Trio seinen zweiten Auftritt als Sieger hatte, spielte es auch mit Light-Show.

Der Preis der Battle-Sieger umfasst mehr als die reine Singleproduktion im Hamburger Gaga-Studio. Bis spätestens November soll die Scheibe fertig und dann auch im Programm von Rock Antenne Hamburg gespielt werden. Zudem gibt es eine Single-Release-Party im Hard-Rock-Cafe Hamburg. Mit zum Preis gehört auch ein vierwöchiger Kreativaufenthalt in Damp.