Bargstedt

Nabenhöhe 125 Meter, Rotordurchmesser 150 Meter, Leistung bis zu sechs Megawatt: So sehen die Pläne des Unternehmens WPD AG aus Bremen für zwei Windmühlen in Bargstedt aus. Sie sollen zwischen Kattberger Gehege im Norden, Kreisstraße 66 im Osten, Luhnstedt im Südwesten und Holtdorf im Südosten gebaut werden sollen. Grundlage ist der seit 2020 gültige Regionalplan des Landes. Die ersten Bagger rollen voraussichtlich in drei Jahren an. Das Dorf hatte sich seit 2012 mehrfach gegen Windkraft ausgesprochen, jetzt bietet der Betreiber aber eine Gewinnbeteiligung an.

Bürgermeister Robert Struck stellte die Pläne des Windkraftanlagenentwicklers und -betreibers auf einer Einwohnerversammlung vor. Die Planer des beauftragten Ingenieurbüros Erneuerbare Energien Europa E3 aus Hamburg hatte er ausgeladen, ihnen eine Anreise erspart. „Das kann ich auch selbst vorstellen.“

Langes Hin und Her bei der Planung

Bei der Vorstellung regte sich nur einmal Widerstand gegen die Pläne, bei denen das Land Planungshoheit hat: Eine Bürgerin kommentierte das Hin und Her wütend mit einem Kraftausdruck. Flächen auf Bargstedter Gemeindegebiet tauchen seit 2012 in Regionalplänen als Windenergie-Eignungsgebiete auf. Doch es schien, als hätte eine Klage 2013 gegen den Regionalplanentwurf Erfolg gehabt. 2015 war das Planungsverfahren zum Stillstand gekommen, nachdem das Oberlandesgericht den Regionalplan landesweit für ungültig erklärte. 2016 war die Fläche bei Luhnstedt nach einer Stellungnahme als ungeeignet aus dem ersten Regionalplanentwurf herausgenommen worden. Damals war ein seltener Vogel entdeckt worden, dem Naturschutz wurde Vorrang vor Windenergie eingeräumt. 2018 war eine verkleinerte Fläche im zweiten Regionalplanentwurf wieder enthalten. Ein aktuelles Gutachten zum Vogelbestand steht aus.

Voraussichtlich im Jahr 2024 werden die ersten Bagger anrollen. Anwohnerinnen und Anwohner fürchten Straßenschäden, wenn Lkw mit tonnenschweren Bauteilen über Dorfstraßen und Feldwege rollen. „Wir werden einen städtebaulichen Vertrag schließen“, kündigte Bürgermeister Struck an. Darin werden unter anderem mit einem Vorher- und einem Nachher-Gutachten festgelegt, dass beim Anliefern der Bauteile zerfahrene Straßen vom Unternehmen saniert werden.

„Die jetzige Vorrangfläche ist so geschnitten, dass wir keine Aussicht auf Veränderung haben,“ schätzt Robert Struck. „Wir werden es nicht verhindern können.“ Einzige Handhabe der Gemeinde: „Wenn wir ein Baugebiet planen, können wir es hinauszögern.“

Zuwendungen für Gemeinden möglich

Windenergieanlagen-Betreiber wie die WPD AG können laut Erneuerbare-Energien-Gesetz betroffene Gemeinden in einem Umkreis von 2,5 Kilometern eine einseitige Zuwendung in Höhe von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde zukommen lassen, berichtete Struck. Die Flächen, die von Schall und Schlagschatten der Windkraftanlagen betroffen sind, gehören zu Gemeinden im Amt Nortorfer Land und Amt Jevenstedt. Unter ihnen müsste die Zuwendung aufgeteilt werden. Bei einer prognostizierten Erzeugung von zwölf bis 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr könnte das pro Jahr 15.000 Euro in die Gemeindekasse spülen, rechnete Struck hoch.

Die WPD AG wurde 1996 in Bremen gegründet. Sie entwickelt und betreibt inzwischen in 28 Ländern weltweit On- und Offshore-Windparks und Solarparks. Bislang entstanden 2400 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 5150 Megawatt. Das Unternehmen kennt die Region. Es repowerte 2013 die Anlage in Bokel/Ellerdorf.