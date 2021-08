Das ist Schleswig-Holsteins bester Kutscher

Waabs

Triumph für Robert Blender im Pferde-Vierspänner: Bei der Landesmeisterschaft in Waabser Ortsteil Karlsminde hat der Lokalmatador Robert Blender aus Loose seinen zehnten Landesmeistertitel gewonnen. „Das hat in dieser Klasse noch keiner geschafft“, stellte Hans-Helmut Lucht aus dem Richtertrio des Fahrturniers heraus.

Es war ein Sieg, an dem es nicht zu rütteln gab. Denn Blender und seine vier Pferde gewannen beim von Freitag bis Sonntag laufenden Turnier alle drei Teildisziplinen der Landesmeisterschaftswertung für Schleswig-Holstein und Hamburg.

So triumphierte Robert Blender beim Fahrturnier in Waabs

Den Grundstein beim Championat auf Gut Karlsminde hatte Blender am Sonnabend gelegt. Zunächst gewann er die Dressur. Auch beim Hindernisfahren siegte er mit der besten fehlerfreien Zeit von 181,14 Sekunden. Damit war er vor dem Abschlusswettbewerb am Sonntag in der strategisch vorteilhaften Lage, auf Sicherheit fahren zu können.

Dennoch trieb Blender sein Quartett auf der 12,5 Kilometer langen Geländefahrt mit Hindernissen und gewann auch diese Teilwertung. Was Blenders Triumph vollkommen machte: Er siegte nicht nur in der Landesmeisterwertung mit vier Vierspännern, sondern auch im offenen Kombinationswettbewerb mit acht Kutschen.

Blender geht beim Fahrturnier für den Reitverein Waabs-Langholz an den Start

In der Landesmeisterwertung holte Blender als Starter für den Reitverein Waabs-Langholz mit 126,76 Minuspunkten Gold vor Jan Tödt vom Reit- und Fahrverein Langstedt-Bollingstedt (148,69) und Sara Franziska Schulz vom Reitverein Rehagen in Hamburg (171,63).

Titelverteidiger Blender war bei der Landesmeisterschaft als Favorit angetreten. Denn schließlich hatte er schon mit dem Turnier in Jübek einen der bislang zwei Fahrwettkämpfe in diesem Jahr in Schleswig-Holstein gewonnen. Im Vergleich zum Titelgewinn 2020 hatte er sein Gespann umstellen müssen. „Ich musste meinen erfahrenen 19-jährigen Wallach Dragen ersetzen“, so Blender.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den zweiten Landesmeistertitel beim Turnier fuhr mit seinen Pony-Vierspänner Peter Heuser von der Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg ein. Er gewann mit 130,05 Minuspunkten knapp vor Jürgen Lamp vom Probsteier Reiterverein (133,63) und Claudia Finck vom Osterbyer SV (146,23) vor und. Im offenen Wettbewerb mit fünf Startern landete Heuser auf dem dritten Platz. Die Gesamtwertung gewann Wolfgang Kapke vom Reit- und Fahrverein Hechthausen-Basbeck (113,57).

Lesen Sie auch Robert Blender: Meister der vier Pferdestärken

Da das alle zwei Jahre laufende Turnier 2020 pausiert hatte, lief es erstmals unter Corona-Bedingungen. „Selbstverständlich wurde jeder Gast registriert“, so Blender. Denn als Mitglied des veranstaltenden Reitvereins Waabs-Langholz war er auch Hauptorganisator des Turniers.

Das Fahrturnier in Karlsminde Der Reitverein Waabs-Langholz veranstaltet das Kutschfahrturnier auf Gut Karlsminde im Waabs. Weil es nur alle zwei Jahre läuft, ist es etwas Besonderes im Jahreskalender. Mit Ponys oder Pferden laufen Wettbewerbe für Ein-, Zwei- oder Vierspänner. Oft, aber nicht immer, werden auf dem Turnier in einzelnen Wettbewerben Landes- und auch Kreismeisterschaften ausgetragen. Um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen, waren dieses Jahr 30 Helfer im Einsatz. Das nächste Fahrturnier soll 2023 laufen.

Er ging von 500 Besuchern an den drei Turniertagen aus. Für die Zuschauerresonanz hatte Schiedsrichter Hans-Helmut Lucht eine Erklärung. „Auch wegen Corona gibt es in diesem Jahr nur wenige Fahrturniere in Schleswig-Holstein. Deshalb dürfte auch das Zuschauerinteresse groß gewesen sein.“

Zur Galerie 62 Kutschen ging e beim Fahrturnier in Waabs, das von rund 500 Zuschauern verfolgt wurde.

Dabei zog das Turnier nicht nur eingefleischte Kutschenfans an. Das Urlaubertrio Thomas Beyer (54) aus Gera sowie Vater Alexander (44) und Sohn Julien Marth (12) aus Sommersdorf in Sachsen-Anhalt war aus Neugier gekommen. „Wir sind auf einem Campingplatz in Waabs und haben auf einem Plakat vom Turnier gelesen. Vorher habe ich noch nie ein Vierspännerturnier gesehen. Es ist ein unerwarteter Urlaubshöhepunkt“, sagte Alexander Marth.

Hier gibt es die Ergebnisse Siegespokale gab es für 28 Wertungen zu gewinnen. Denn sowohl für Einspänner, Zweispänner und Vierspänner liefen Prüfungen in der Dressur, im Gelände und im Hindernisfahren für Ponys und für Pferde. Dazu kam in allen sechs Gruppen die Kombinationswertung. Landesmeistertitel gab es für die Kombinationsbesten bei den Vierspännern. Zusätzlich spannten Beifahrer in zwei Sonderwertungen an. Alle Ergebnisse gibt es im Internet.

Das dritte von vier Fahrturnieren in Schleswig-Holstein in diesem Jahr strahlte auch international aus. Franz Schnider aus der Schweiz war der Teilnehmer mit der weitesten Anreise. Er startete mit einem Pferde-Vierergespann.

Sorgt in Karlsminde für internationales Flair: Franz Schnider aus der Schweiz fährt beim Turnier im Pferde-Vierspänner. Quelle: Rainer Krüger

Der 79-Jährige ist Stammgast in Waabs. „Ich bin dieses Mal auf besondere Einladung von Gutsbesitzer Peter Hoff gekommen. Da ich schon mal in Schleswig-Holstein bin, werde ich am nächsten Wochenende auch in Bad Segeberg sein.“ Denn in der Kalkberg-Stadt wird am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. August, das Fahrfest des Nordens gefeiert.