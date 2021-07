Das ist nach dem Bürgerentscheid in Wattenbek geplant

Wattenbek

Im Sommer 2022 soll spätestens mit dem Bau der ersten Einfamilienhäuser auf den Ackerflächen am Ende des Grünen Wegs in Wattenbek begonnen werden. Das teilte der Investor Hans Joachim Wittorf am Montag mit. Natürlich freue ihn der Ausgang des Bürgerentscheids am Sonntag, bei dem eine deutliche Mehrheit für die Realisierung gestimmt hatte. „Vor allem für die vielen Kaufinteressierten.“

Der Investor Hans Joachim Wittorf, hier bei der Bürgerversammlung vor zwölf Tagen, verspricht ein vernünftiges Baustellenmanagement. Quelle: Frank Scheer

58,7 Prozent (601 Stimmen) der Wählerinnen und Wähler hatten sich für die Ausweisung des Neubaugebiets mit 21 Einzelhäusern und vier Mehrfamilienhäusern mit jeweils vier Wohnungen ausgesprochen, 41,3 Prozent (423 Stimmen) waren dagegen. In den ersten Septemberwochen wird der Bebauungsplan Nummer 17 noch einmal in Bauausschuss und Gemeindevertretung endgültig beraten. Diese Abstimmung war wegen des Bürgerentscheids verschoben worden. „Ich hoffe, dass im Oktober die Erschließung des Gebiets beginnen kann“, so Wittorf, der zusammen mit Michael Sobotta das Bauvorhaben umsetzen will.

Erschließung und Ausbau gleichzeitig

Hans Joachim Wittorfs Plan ist, die Erschließung des Baugebiets und den Ausbau des Grünen Wegs gleichzeitig laufen zu lassen. „So wäre man in sechs bis sieben Monaten damit durch“, erklärte er. Ob die Kapazitäten bei der Tiefbaufirma dafür da seien, müsse nach der Ausschreibung im Herbst geklärt werden. Sein weiteres Versprechen: „Die Belastungen für die Anlieger sollen möglichst gering sein.

Das Baustellenmanagement wird vernünftig sein, das Grobe wie Kies, Schotter und Rohre soll zu Baubeginn auf die Baustellen gebracht und dort deponiert werden.“ Natürlich, das räumte Wittorf auch ein, werde es zu Baustellenverkehr in der Hermann-Berndt-Straße kommen, wenn der Grüne Weg nicht befahrbar sei. „Dort, wo es notwendig ist, wird es auch ein Beweissicherungsverfahren für die bestehenden Häuser geben.“

KWW-Kritik an der Bürgerinitiative

„Die Abstimmung ist gelaufen, wie ich sie eigentlich erwartet habe“, sagte Bürgermeister Oliver Kruse (AfW). Trotzdem war ihm am Sonntagnachmittag eine große Anspannung anzumerken, auch zu dem Zeitpunkt, als das Ergebnis feststand. „Die ist eigentlich auch erst am späten Abend gewichen“, räumte er ein. Am Montag sprach er allen Fraktionen einen großen Dank für die Mitarbeit aus. Alle hätten einvernehmlich an einem Strang gezogen. Das sah auch Sönke Schröder (KWW) so. Der ehemalige Bürgermeister kritisierte am Sonntag nach seiner Stimmabgabe, dass die Bürgerinitiative am Tag vor der Abstimmung „im Internet bewusst noch einmal falsche Infos publiziert hatte“. Thomas Haese (WfW) zeigte sich über den Abstimmungsausgang erleichtert.

In einem Wahllokal Mehrheit gegen Baugebiet

Im Internet sind das Thema und der Ausgang viel kommentiert worden. Von „Eigeninteressen der Anlieger, die ein demokratisches Mittel ausgenutzt hätten“ wird da geschrieben. Andere nehmen die Initiative in Schutz und loben den Einsatz. Zudem wird die Gemeinde kritisiert, nicht ernsthaft eine Zuwegung von der Landesstraße 49 geprüft zu haben.

Nach dem Abstimmungsergebnis gab es aber auch sehr viele erleichterte Posts, in denen das neue Angebot an Bauland begrüßt wurde. Die Vertretungsberechtigten der Bürgerinitiative waren auch am Montag nicht für ein Statement zu erreichen. Die erreichten 41,3 Prozent sind als gutes Ergebnis zu bewerten. Ihr Ziel, das Baugebiet zu kippen, erreichten sie nicht. Dazu hätten sie eine Mehrheit und mindestens 470 Stimmen erhalten müssen.

Im Abstimmungsbezirk 3 (Feuerwehrhaus) gab es mit 197 Stimmen sogar eine Mehrheit (53,3 Prozent) gegen die Ausweisung. Nur 173 (46,7 Prozent) waren dafür.

Die Sprecher der Bürgerinitiative: Nadine Schramm und Marco Bartsch haben ihr Ziel nicht erreicht. Quelle: Frank Scheer

Die Wahlbeteiligung war in diesem Wahllokal auch mit 51,7 Prozent (insgesamt 43,8 Prozent) am höchsten. Das ist auch erwartet worden, weil die Straßenzüge am dichtesten am zukünftigen Baugebiet liegen. Im Wahllokal Landschule an der Eider gab es mit 68,3 Prozent den größten Anteil der Befürworter. Im Gemeindezentrum Schalthaus lag der Anteil derer, die für das Baugebiet stimmten, bei 62,9 Prozent.