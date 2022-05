Viele Geschäfte und Gaststätten in Norddeutschland haben am Montag keinen Getränkenachschub erhalten. Beim Getränkelogistiker Essmann sind zahlreiche Beschäftigte in einen 24-stündigen Warnstreik getreten, darunter auch 50 Mitarbeiter im Gewerbegebiet Nienröden in Wattenbek.