Gastwirte in Not - Dehoga-Demo am Montag in Eckernförde

Mehr Gäste bleiben weg, Personal geht verloren, Umsätze sinken – die Hotel- und Gaststättenbranche ist aufgrund von 2G plus in Sorge. Für Montag plant die Dehoga Eckernförder Bucht eine Kundgebung.