Er war Ehrenbürger der Stadt Eckernförde, langjähriger Bürgervorsteher, Leiter der Gesamtschule und Vorstandsvorsitzender des Wohnungsunternehmens GWU: Mit Dr. Jürgen Anbuhl ist vergangene Woche eine große Persönlichkeit der Eckernförder Sozialdemokratie im Alter von 81 Jahren gestorben.

Anbuhl hatte vier Jahrzehnte die Kommunalpolitik in der Ostseestadt entscheidend mitgeprägt. Sein politischer Fokus lag dabei auf der sozialen Gerechtigkeit. Er engagierte sich dafür, dass sich das Awo-Servicehaus in Eckernförde ansiedeln konnte und setzte sich für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vor Ort ein. Oft zitierte Anbuhl in diesem Zusammenhang Heinrich Zille mit den Worten: „Man kann einen Menschen auch mit einer Wohnung erschlagen.“

Jürgen Anbuhl war Gründungsvater der Eckernförder Gesamtschule

Vor allem aber war Jürgen Anbuhl Pädagoge aus Leidenschaft. Ein vielfältiges Bildungsangebot in Eckernförde hat er tatkräftig unterstützt. Er selbst gilt als Gründungsvater der damaligen Integrierten Gesamtschule und heutigen Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde, die er politisch vorantrieb und deren Leiter er bis zu seinem Ruhestand 2003 war.

In der Kommunalpolitik war Jürgen Anbuhl für sein sachorientiertes Wirken über die Parteigrenzen hinweg bekannt. Sein Wort hatte Gewicht. In den 23 Jahren als Bürgervorsteher sorgte er für ein Klima in der Ratsversammlung, in dem es auch bei unterschiedlichen Standpunkten sachlich und fair zuging.

Jürgen Anbuhl war den Menschen immer sehr zugewandt

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende und Eckernförder Bundestagsabgeordnete Sönke Rix nennt ihn seinen „kommunalpolitischen Lehrer“. Er habe ein geschliffenes Wort geführt und sei den Menschen sehr zugewandt gewesen. Jürgen Anbuhl habe die SPD und die Stadt maßgeblich geprägt, sagt Rix. Mit ihm verliere Eckernförde einen großen Kommunalpolitiker mit Herz.

Für seine Arbeit war Dr. Jürgen Anbuhl unter anderem mit der Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille, dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Ehrenring der Stadt Eckernförde ausgezeichnet worden. 2003 wurde er zum Ehrenbürger ernannt, die höchste Eckernförder Auszeichnung, die vor ihm nur Alt-Bürgermeister Kurt Schulz zuteilwurde.