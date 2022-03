„Der weiße Hai im Alpensee“ in der Klosterkirche in Bordesholm 

Bordesholm

Nach zwei Jahren erzwungener Ruhepause durch die Corona-Pandemie bietet der Verein zur Förderung der Musik in der Klosterkirche in diesem Jahr wieder die Frühjahrskonzert-Reihe an. Start ist am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr. Zu Gast ist dann das Ensemble „percussion posaune leipzig“. Das Programm verspricht einiges: Johann Sebastian Bach und ein weißer Hai in einem Alpensee.

Im Rahmen seiner Jubiläumstour bietet das Ensemble Barockes und Jazziges – ein Programm mit hohem Unterhaltungswert. Die klassischen Anfangsklänge lassen es nicht erahnen – aber bereits nach wenigen Takten zum Aufwärmen weiß der Zuschauer: „This could be the start of something big!“ Diese bekannte jazzige Melodie aus den 50er-Jahren in individuellem Gewand eröffnet das abwechslungsreiche Programm des Quartetts.

Die vier Vollblutmusiker servieren nicht nur Neues, sondern kommentieren Altbekanntes mit musikalischen Verwandlungen und unerwarteten musikalischen Ideen, ergänzt von Joachim Gelsdorfs kurzweiligen Erklärungen und Anmerkungen.

Johann Sebastian Bach, Duke Ellington und Klänge aus Bizets „Carmen“ unterziehen sich einer Frischzellenkur, die immer wieder überrascht, heißt es weiter in der Ankündigung. Spätestens bei der Komposition „Der weiße Hai im Alpensee“ des Österreichers Christoph Wundrak ist klar, dass Konventionen nur dazu dienen, lustvoll von Percussionsklängen und Posaunentönen gesprengt zu werden.

Weitere Konzerte in Bordesholm im Überblick:

Folgende weitere Konzerte sind geplant: 29. April Orgelkonzert mit Kantor Günter Brand; 8. Mai Mädchenchor aus dem dänischen Haderslev; 22. Mai Madrigalchor unter Leitung von Friedrike Woebcken; 19. Juni „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit dem Reger-Chor Bordesholm, Kantorei und das Orchester der St. Martin-Kirche Nortorf.

Karten zum Preis von 25 Euro (Block A) und 15 Euro (Block B) können unter Tel. 04322/4437052, oder E-Mail mail@foerdervereinmusikbordesholm.de reserviert werden. Tickets gibt es auch an der Vorverkaufsstellen (Ahlmannsche Buchhandlung in Bordesholm oder Ruth König Klassik in Kiel) sowie an der Abendkasse. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende haben freien Eintritt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass am 2. April die jetzige Corona-Verordnung ausläuft. Für das Konzert gelten die dann gültigen Hygieneschutzmaßnahmen.