Nortorf

„Wir treten vor der Politik für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege ein“, erklärte Benjamin Seidel, Geschäftsbereichsleiter Pflege der Diakonie Altholstein, zum bundesweiten Tag der Pflege am 12. Mai. „Leiharbeit ist nicht förderlich“, sagt Benjamin Seidel. „Sie greift Fachkräfte ab.“

Wertschätzung für die Menschen in Pflegeberufen öffentlich zu machen, sei am Tag der Pflege nur ein wichtiger Aspekt, erläuterte Heinrich Deicke, Geschäftsführer Diakonie Altholstein. Benjamin Seidel begrüßt die von der Politik vorangetriebene Lohnentwicklung: Branchenweit schreiben gesetzliche Regelungen den Pflegeanbieterinnen und -anbietern vor, ihre Mitarbeiter nach Tarif zu entlohnen. Seine Forderungen an die Politik gehen weiter: „Wir fordern die grundlegende Reform des Finanzierungssystems der Pflegeversicherung, die beispielsweise Leistungsentgelte und Pflegebudgets bei Inflation automatisch anpasst.

Längst ein Beruf mit vielen Facetten

Die Diakonie Altholstein wirbt für Pflegeberufe. „Bei der Ausbildungsvergütung sind wir fast ganz oben“, erinnerte Anja Lembrecht, Fachbereichsleitung stationäre Pflege im Haus Simeon in Nortorf. Die dreijährige Ausbildung habe sich stark verändert. „Sie ist generalistisch geworden, drei Berufe wurden zusammengefasst.“ Eine Spezialisierung ist möglich. Vom Wundmanagement bis zur Wohnbereichsleitung reichen heute die Facetten im Beruf.

Pflege habe seinen besonderen Reiz in den menschlichen Kontakten. Die Anerkennung für geleistete Arbeit erhalten Pflegekräfte oft direkt als Rückmeldung. „Menschen bedanken sich für die Unterstützung“, erinnerte Heinrich Deicke. „Die Aufgabe ist total komplex“, erläuterte Benjamin Seidel. „Die Menschen verändern sich täglich, Pflegekräfte müssen drauf reagieren und das aktuelle Bedürfnis erkennen.

Flexible Arbeitszeiten und ein Wiedereinstieg ist jederzeit möglich

Den schlechten Ruf des Berufs kann Pflegefachkraft Christina Wind (34) nicht nachvollziehen. Die seit 2009 bei der Diakonie angestellte Fachkraft ist Mutter zweier Kinder. Ein Wiedereinstieg in ihren Beruf nach den Babypausen war jederzeit möglich.

Sie konnte sich mit ihrem Arbeitgeber, die Diakonie Altholstein, auf flexible Arbeitszeiten einigen. „Anfangs konnte ich nur vier Stunden täglich arbeiten. Inzwischen bin ich wieder in Vollzeit. Das klappte reibungslos,“ berichtete Christina Wind.

Christina Wind ist eine von 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie Altholstein. Die Diakonie Altholstein hat rund 2500 Kundinnen und Kunden in 20 ambulante Betreuungsstationen, zwei stationäre Pflegeeinrichtungen, sieben Tageseinrichtungen, drei Demenz-WGs und 14 betreute Wohnanlagen in der Region.