Fleckeby

Mit 600 Seiten und 2,5 Kilogramm ist sie ein wirklich gewichtiges Buch. Pünktlich zum 825-Jahr-Jubiläum von Fleckeby ist die Ortschronik erschienen. Die wegen Corona abgesagte offizielle Feier soll am Himmelfahrt-Wochenende 2022 von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Mai, nachgeholt werden. Was sich zum Jubiläum tut, erfuhren rund 50 Gäste auf der jüngsten Einwohnerversammlung.

Vor der Chronik von Fleckeby wurden Zeitzeugen-Gespräche geführt

Als Sprecher des Chronik-Teams präsentierte Friedrich Nissen ein erstes Exemplar. „Schon 2010 hatte ich die Idee, dass eine Chronik geschrieben werden müsste. Zum Glück fand ich noch andere, die vom Projekt begeistert waren“, berichtete Nissen. „Es ist keine klassische Chronik geworden. Vielmehr wird erzählerisch die Geschichte des Orts dargestellt“, so der 74-Jährige. „Deswegen haben wir uns mit vielen Menschen aus Fleckeby unterhalten. Ich selbst habe gut 60 Zeitzeugen-Gespräche geführt.“

Selbstverständlich wird in „825 Jahre Fleckeby – Vom Bauern- zum Handwerkerdorf“ über den Anlass für das Ortsjubiläum aufgeklärt. Das Dorf Fleckeby tauchte erstmals 1196 in einer Urkunde zur Auflösung Schleswiger Michaelisklosters auf. Damals gehörte ein Drittel des Orts dem Kloster. Tatsächlich dürfte das Dorf also älter als 825 Jahre sein.

Daher stammt der Ortsname Fleckeby In der Urkunde von 1196 wird Fleckeby als „Fekabicol“ bezeichnet. Die Betrachtung der Wortbestandteile lässt darauf schließen, dass es um die Bezeichnung für eine Siedlung im Sumpfgebiet handelt. Denn „Feka“ steht im Altdeutschen für Sumpfkraut, „bi“ im Dänischen für Dorf und „col“ im Lateinschen als Verkürzung für „colonia“, also eine Ansiedlung.

Als jüngstes Ereignis wird in der Chronik die Eröffnung des Kulturzentrums Valentiner-Haus am 22. Mai 2021 erwähnt. Ausführlich wird die Chronik Interessierten am Freitag, 5. November, vorgestellt. Im Valteniner-Haus gibt es ab 19 Uhr Informationen ums Buch. 1000 Exemplare wurden gedruckt. Ein Buch kostet 20 Euro. Die Chronik wird bereits im Fleckebyer Edeka-Markt verkauft.

Nachgeholte Jubiläumsfeier im Mai 2022 startet mit Kommers

Über die Pläne für die verschobene Feier klärten Bürgermeister Rainer Röhl (FWGF) und Felix Grabowski (SPD) als Vorsitzender des zuständigen Jugend-, Sport- Kultur- und Sozialausschusses auf. Grabowski skizzierte das noch nicht detaillierte Programm. Auftakt wird am Donnerstag, 26. Mai, ab 19 Uhr ein Festkommers in der Tennishalle sein. In der Halle laufen auch die weiteren Abendveranstaltungen ab jeweils Uhr: ein Disco-Abend am Freitag und ein Festball am Sonnabend. „Wir haben auf ein Festzelt verzichtet. Für den Aufbau hätten 25 Leute organisiert werden müssen. Der Aufwand erschien uns zu groß.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Prominenz wird auch erwartet. Zum Festkommers soll Ministerpräsident Daniel Günther oder seine Nachfolge kommen. Tagsüber werde es von Freitag bis Sonntag auf dem Gelände am Sport- und Bürgerzentrum einen Markt der Möglichkeiten geben. „Firmen und Vereine können sich dort präsentieren“, sagte Grabowski. Er forderte Gewerbetreibende und andere Gruppen auf, sich bei ihm zu melden. „Der Markt der Möglichkeiten ist die beste Gelegenheit, für sich Werbung zu machen.“

Röhl deutete an, wer sich wohl einbringen wird. Beispielsweise wolle der SV Fleckeby eine Aktion zum 75-jährigen Bestehen nachholen. Ebenso sei es beim DRK-Ortsverein (60 Jahre) und beim Original-Schleiblasorchester. Das detaillierte Programm soll auf einer Einwohnerversammlung in Frühjahr vorgestellt werden.

Gemeinde unterstützt Chronik mit Darlehen und Sicherheit

Nach einer Frage der Einwohnerschaft klärte Grabowski über die Unterstützung der Chronik-Gruppe durch die Gemeinde auf. Ursprünglich habe die Gruppe bei der Gemeinde ein zinsloses Darlehen von 11 000 Euro zur Zwischenfinanzierung beantragt. Diese Summe sei einigen Mitgliedern der Gemeindevertretung zu hoch gewesen. Deshalb sei schließlich ein Kompromiss geschlossen worden. „Die Gruppe bekommt ein zinsloses Darlehen von 5500 Euro. Sollte der Chronikverkauf nicht genug Geld zum Zurückzahlen bringen, trägt die Gemeinde das Defizit“, so Grabowski. Ein Vorschlag aus der Einwohnerschaft: Für seinen Einsatz in der Chronik-Gruppe sollte Friedrich Nissen Ehrenbürger werden. Bürgermeister Röhl schloss das nicht aus. „Vorher müssten wir eine entsprechende Ehrenbürger-Satzung beschließen.“