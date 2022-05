Molfsee

Nach einer Corona-Pause startet in Molfsee auch wieder die Kinderbibelwoche. Die Kirchengemeinde Schulensee lädt in der Zeit vom 9. bis 12. Juni alle interessierten Kinder im Alter von fünf bis 12 Jahren ein, beim Thema „Verschleppt nach Babylon – Daniel und sein löwenstarker Freund“ mitzumachen.

Die Kinderbibelwoche beschäftigt sich mit Daniel und seinen Freunden. Dabei geht es richtig zur Sache: Die Kinder erfahren, warum in einer Freundschaft vor allem Zusammenhalten wichtig ist. Dabei werden auch die Fragen „Wie gehe ich mit meiner Angst?“ oder „Wie kann Gott da helfen?“ thematisiert.

Solche Themen und auch die Antwort darauf, warum auch junge Menschen richtig viel bewegen können, wenn sie nur zusammenhalten, stehen im Mittelpunkt der Kinderbibelwoche.

Kinderbibelwoche startet am 9. Juni

Los geht es am Donnerstag, 9. Juni, bis Sonnabend, 11. Juni, jeweils in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 12. Juni, steht noch ein Abschlussgottesdienst auf dem Programm, der um 10 Uhr beginnt.

Die Kinder werden in Gruppen nach Alter aufgeteilt. Die Ältesten (ab 5. Klasse) werden, wenn sie möchten, bereits auf die Helferrolle vorbereitet und können erste Aufgaben übernehmen. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro pro Kind, die Geschwisterermäßigung beträgt sechs Euro.

Anmeldeschluss ist der 15. Mai

Falls es Interessierten schwerfällt, das Geld aufzubringen, dürfen sich die Betroffenen gern im Kirchenbüro melden: Denn kein Kind muss zu Hause bleiben, solange es rechtzeitig angemeldet wird und in der Gruppe noch Platz ist. Mitzubringen sind: wetterangepasste Kleidung, Federmappe mit Buntstiften und Schere (eventuell Tuschkasten und Pinsel).

Anmeldeschluss ist der 15. Mai oder sobald die entsprechende Altersgruppe voll belegt ist, Anmeldungen werden ausschließlich im Kirchenbüro (Gemeindebriefkasten) und mit vollständigen Teilnahmebetrag angenommen.