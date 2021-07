Sie übernachten in Zelten, rösten Stockbrot am Lagerfeuer und flechten Seile aus Brennnesseln. Beim Zeltlager der Waldjugend in der Försterei Hütten lernen derzeit 25 Kinder unmittelbar die Natur kennen. Dabei sind sie für Försterin Annika Valentin-Russell eine willkommene Hilfe.