Diebstahl in Gettorf: Drei Männer klauen Parfüm

Gettorf

Drei Männer haben am Dienstag, 1. März, im Drogeriemarkt Rossmann in Gettorf in der Eichstraße Parfüm im Wert von 2700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Trio war nach Angaben der Polizei nacheinander gegen 18.15 Uhr in die Rossmann-Filiale gegangen und hatte sich die Rucksäcke in der Parfümerie-Abteilung vollgestopft. Auch eine Plastiktüte wurde gefüllt. Als zwei der drei Männer das Geschäft verließen, löste die Alarmanlage aus.

Der erste Dieb konnte noch ohne Alarm entkommen. Er wird so beschrieben: etwas kleiner, schwarze Haare als Zopf, schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Die anderen zwei Männer betraten das Geschäft, als er schon wieder draußen war.

Ladendiebe von Gettorf fliehen Richtung Kirchstraße

Nach Polizeiangaben trug der zweite Mann blaue Jeans, einen grünen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Der Dritte hat hellbraune Haare. Er war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet.

Alle drei hatten jeweils einen Rucksack. Sie flohen laut Polizei in Richtung Kirchstraße. Zeugen können sich bei der Polizeistation in Gettorf unter Tel. 04346/2965000 melden.