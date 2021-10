Rendsburg

Warum hat T-Rex so kleine „Hände“ oder wie heißt eigentlich der größte bekannte Dinosaurier? Fragen wie diese sind es, die Kinder bewegen und auf die sie in der Ausstellung „Dinosaurierland“ Antworten bekommen. Sie gastiert von Sonnabend, 23., bis zum 31. Oktober in Rendsburg. Besonderheit ist, dass die Besucherinnen und Besucher auf vielen der 51 weitgehend originalgetreuen Urzeittieren auch klettern, reiten und spielen können.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rendsburg: Dinosaurierausstellung auf dem Willy-Brandt-Platz

Unter den Exponaten auf dem Willy-Brandt-Platz an der Nordmarkhalle sind laut Veranstalter ein Fünf-Meter-Dino-Ei, in dem gesprungen und geklettert werden kann. Ein Riesen-Langhals, ein pflanzenfressender Stegosaurier sowie eine zehn Meter lange Dino-Rutsche sind auch zu entdecken. Ein Teil der Tiere bewegt sich und gibt Urzeitlaute von sich. Dazu lädt ein höhlenartiges Zelt zum Abtauchen in die Zeit vor mehr als 65 Millionen Jahren ein. In der Nachbildung einer Ausgrabungsstätte können die Kinder schließlich selbst nach Relikten aus der Urzeit suchen.

Lesen Sie auch Nach der Flutkatastrophe erholen sich Kinder aus dem Ahrtal in Damp

Die Ausstellung gastiert auf dem Willy-Brandt-Platz an der Nordmarkhalle in Rendsburg. Geöffnet ist sie am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Montag und Dienstag geschlossen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder ab zwei Jahren zahlen 9 Euro (nur Barzahlung). Es gelten die 3G-Regeln. Mehr Informationen und eine Ticket-Vorbestellung ist unter 0177/606 19 90 möglich.

Zur Ausstellung in Rendsburg gehört auch diese Dino-Hüpfburg. Quelle: Dinosaurierland

Tour geht in Neumünster weiter

Vom 4. bis zum 14. November macht die Abenteuer-Ausstellung dann auf dem Jugend-Spielplatz in Neumünster Halt.