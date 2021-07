Altenholz

Das passt ja: Der neue Altenholzer Polizeichef Frank Pallentin kommt direkt von einem Einsatz zurück zum Interview in die Wache. Diesmal ging es nur um einen kleinen Feueralarm. Doch der 55-Jährige hat schon viel erlebt. So war er im Mai Einsatzleiter vor Ort beim Doppelmord in Dänischenhagen.

KN: Wollten Sie schon immer Polizist werden?

Frank Pallentin: Das war in meiner Kindheit schon mein Erstwunsch. Davon habe ich immer geträumt. Ich habe in meinem ganzen Leben auch nur zwei Bewerbungen geschrieben: als Industriekaufmann und für die Polizei. Nachdem ich dort die Prüfung bestand, bin ich 1984 bei der Polizei angefangen.

Sie haben schon in verschiedenen Stationen gearbeitet. Was waren die Wichtigsten?

Ich habe im mittleren Dienst angefangen. Nach meiner Ausbildung war ich sechseinhalb Jahre als Gruppenmitglied und später als Gruppenführer in der Einsatzhundertschaft in Kiel bis zu ihrer Auflösung tätig. Es folgte ein Jahr in Rendsburg auf der Wache. 1994 absolvierte ich die dreijährige Ausbildung für den gehobenen Dienst.

Einsatz im Polizeiautobahnrevier und zuletzt in Damp

Danach wurde ich direkt Stationsleiter in Aukrug, für zweieinhalb Jahre. Da durfte ich als frischer Kommissar gleich eine Station leiten, bin im wahrsten Sinne ins kalte Wasser gesprungen. Es folgte eine zweieinhalbjährige Verwendung auf der Einsatzleitstelle in Rendsburg. Die gibt es heute nicht mehr. Anschließend wurde ich Dienstgruppenleiter auf dem Polizeiautobahnrevier Schleswig, für elf Jahre.

Das ist ja noch mal ein ganz anderer Bereich.

Ja, ich habe viele Themenbereiche durchgemacht. Dann war ich in meiner alten Heimat Büdelsdorf Stationsleiter, später Dienstleiter in Damp. Ich bin der Ostsee immer treu geblieben. 2020 war ich ein halbes Jahr lang stellvertretender Revierleiter in Eckernförde.

Was hat Sie jetzt am Wechsel nach Altenholz gereizt?

Ich bin kurzfristig gefragt worden. Daher habe ich gesagt: Das kann ich mir vorstellen.

Ein Ort wie Altenholz wirkt sehr beschaulich. Aber es gab im Mai im beschaulichen Nachbarort Dänischenhagen den furchtbaren Doppelmord. Haben Sie das an dem Tag verfolgt?

Ich war vor Ort der Einsatzleiter. Das war ein außergewöhnlicher Einsatz, eindeutig.

War das Ihr herausforderndster Einsatz?

Gerade von der mentalen Belastung her schon. Ich habe aber auch schon früher andere Einsätze erlebt, die mental ähnlich stark belastend waren. Man hat in der ersten Phase, der sogenannten Chaosphase, als Einsatzleiter vor Ort unwahrscheinlich viele Dinge zu erledigen. Da muss man erst mal alles strukturieren. Bis die Besondere Aufbauorganisation (BAO) bei solchen Einsätzen funktionsfähig ist.

Wann wurden Sie dorthin gerufen?

Gleich nach der Tat. Kurz nach 11 Uhr ging der Anruf hier ein. Und dann sind wir mit allen, die hier waren, direkt zum Tatort gefahren. Wir hatten zufällig hier eine kleine Besprechung mit mehreren Beamten.

Zur Person: Polizeichef Frank Pallentin Die Altenholzer Polizei hat seit dem 1. April einen neuen Chef: Hauptkommissar Frank Pallentin folgte auf Stationsleiter Jörg Schmidt. Der 55-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt bei Rendsburg. Er treibt „gerne viel Sport“ – vor allem Rennradfahren, aber auch Fitnesstraining. Zudem wandert er gerne einmal im Jahr mit seiner Frau im hochalpinen Bereich der Alpen. In Altenholz hat der neue Polizeichef bereits seine Ausbildung zum gehobenen Dienst an der Fachhochschule für Dienstleistung und Verwaltung absolviert: von 1994 bis 1997. Zur Altenholzer Station gehören neben ihm als Dienstleiter noch acht weitere Beamte und Beamtinnen. Als sogenannter Schutzbereich gehören Gettorf, Schwedeneck und Altenholz zusammen – zum Beispiel beim Nachtdienst, oder wenn die Kollegen der anderen Wachen schon anderweitig im Einsatz sind.

Da war die Lage ja noch sehr unübersichtlich.

Genau, man wusste zuerst gar nicht, ob der Täter noch da war oder nicht. Dann hieß es, dass sich ein Fahrzeug entfernt hätte. Aber das war alles noch sehr schwammig. Ich war nachher direkt am Tatort. Das war schon sehr intensiv, was die mentale Belastung anging. Weil man alles koordinieren muss.

Wie bereitet man einen solchen Einsatz nachträglich auf? Die Grundschule hat sich ja zum Beispiel eine Polizistin geholt, die den Kindern mit ihren Aussagen ganz toll geholfen hat.

Wir haben erst mal direkt nach dem Einsatz noch zusammengesessen. Haben darüber geredet, wie es uns allen geht, ob man es einigermaßen verarbeiten kann. Und dann haben wir Polizei-intern auch Fachleute, die noch mal zu einer Gesprächsrunde einladen, um das Ganze aufzuarbeiten. Nur was die mentale Belastung angeht.

Das Einsatzgeschehen an sich wird separat von der Polizeiführung nachbereitet. Nach so einem Einsatz kann man schon von Glück sprechen, wenn die Kollegen keine Posttraumatischen Belastungsstörungen entwickeln. Es ist das Entscheidende, dass alle gut aus dem Einsatz rauskommen, dass keiner verletzt wird und dass sie keine Folgeschäden erleiden. Das ist hier aber gut verarbeitet worden.

Haben Sie das Gefühl, dass das gut geklappt hat?

Ja – wir haben die Thematik auch noch mehrfach intern besprochen. Das war auch meine Aufgabe, das anzuschieben und zu leiten.

Diese Form der Nachbereitung hat sich mittlerweile etabliert bei der Polizei?

Genau, früher gab es sowas so gut wie gar nicht. Da hat das jeder meist für sich verarbeiten müssen. Das hat sich deutlich verbessert. Und das ist auch gut so. Dass man über gewisse Dinge sprechen kann und nicht alles mit nach Hause nimmt.

Gibt es denn auch einen besonders schönen Einsatz, an den Sie sich erinnern?

Da gibt es unzählige. Es würde aber den Rahmen sprengen. Es gibt total viele tolle Erlebnisse, gerade was den Bereich der Dankbarkeit von Bürgern angeht, wenn man ihnen hilft.

Die Polizei, dein Freund und Helfer: Gilt das in Orten wie Altenholz noch? Man hat ja auch das Gefühl, dass sich viele in der Gesellschaft immer schneller aufregen.

Ich glaube, das ist regional sehr unterschiedlich. Im städtischen Bereich ist die Wertschätzung nicht mehr ganz so vorhanden. Aber auf dem Land hat die Polizei noch immer einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft.

Ihre Arbeit wird da anerkannt. Das ist in den Städten schwieriger. In Altenholz ist es in den meisten Bereichen noch so. Das hängt aber auch mit den Wohngebieten zusammen.

Was ist ihnen noch wichtig in Sachen Polizeiarbeit?

Ich lege viel Wert auf die Jugendarbeit. Wir haben hier zwei Jugendsachbearbeiter, die den direkten Draht zu Jugendlichen haben, die polizeilich schon in Erscheinung getreten sind.

Um ihnen vielleicht auch ein bisschen zu helfen. Damit sie gut durchs Leben kommen – und nicht auf der kriminellen Ebene. Auch wenn wir keine Jugendbetreuer oder Erzieher sind.

Wenn die Altenholzer Polizei schon zwei Leute dafür hat, scheint der Bedarf ja da zu sein?

Was an Jugendsachen bearbeitet wird, ist für Altenholzer Verhältnisse schon relativ viel. Das hat auch mit der Nähe zu Kiel zu tun. Viele Jugendliche, die auffällig werden, halten sich in Kiel auf und begehen dort Delikte.

Die werden bis zum Alter von 21 Jahren von der Dienststelle bearbeitet, wo die Jugendlichen oder Heranwachsenden wohnen. Damit für diese Täter die örtliche Nähe zu den Kollegen vorhanden ist. Es macht auch Sinn, hier auf Nähe zu bauen.