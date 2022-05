Flintbek

Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, die Vorfreude darf daher auch schon langsam steigen: Die Gemeinde Flintbek möchte von Sonntag, 4. September, bis Sonntag, 11. September, wieder ihr Dorffest feiern. 2020 musste das Fest aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

Wer 2018 am letzten Tag der Dorffestwoche über den großen Flohmarkt bummelte, hat sicher nicht geahnt, dass es das Fest zwei Jahre später nicht wie geplant anlässlich des 800. Geburtstags der Gemeinde Flintbek geben wird. Denn niemand hat damals mit einer Pandemie wie der Corona-Krise gerechnet, schon gar nicht mit der Dauer dieser Pandemie.

Im April 2020 war eine Verlegung um ein Jahr im Gespräch, doch der Verlauf der Pandemie machte deutlich, dass es länger dauern wird, bevor große Feiern wieder möglich sind. Aber nun laufen die Planungen für das Dorffest 2022. Zum Teil sind sie auch schon sehr konkret. Verwaltungschef Olaf Plambeck (SPD) freut sich sehr, dass es in diesem Jahr wieder zu einer Dorffest-Woche kommen wird. Zum Dorffest gehört wie jedes Mal (derzeit ist ein zweijähriger Rhythmus vorgesehen) ein Plakat.

Plakat wird über einen Wettbewerb an der Schule ermittelt

„Wir konnten die Schule am Eiderwald gewinnen, dort wird mit einem Wettbewerb nach einem passenden Plakat gesucht“, verrät der Bürgermeister. Und noch eine Neuerung verrät Plambeck: „Es wird für die gesamte Zeit ein Festzelt aufgebaut, das auf der Festwiese stehen wird.“

Dort startet das Dorffest auch am Sonntag, 4. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst, an den sich ein Gemeindeempfang anschließen soll. „Dieser Gemeindeempfang ist für alle Bürgerinnen und Bürger gedacht, es wird Getränke und Fingerfood geben.“

Neben Neuerungen wird auch an gut bewährten Veranstaltungen festgehalten, beispielsweise der Quizabend „T mit André“ oder der Theaterabend mit der niederdeutschen Bühne gehören als feste Programmpunkte zum Dorffest dazu.

Einen Vortrag über das historische Flintbek wird Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger halten, im Eiderheim steht ein Seniorennachmittag auf dem Programm, und im Flintbeker Bahnhof soll es ein Konzert geben. Auch ein Kinderfest ist in Planung.

Auch in Kleinflintbek soll es Veranstaltungen geben

Auch in Kleinflintbek wird wieder im Rahmen des Dorffestes Party gemacht. „Die ersten Planungen stehen für eine Party mit Live-Musik, auch eine After-Work-Party ist angedacht“, verrät Plambeck. Beim Abschluss-Event hält man sich traditionell an Bewährtes: „Der Sonntag wird erneut mit einem Flohmarkt und einer kulinarischen Meile gefeiert“, so Plambeck.

„Nach über vier Jahren ohne Dorffest freuen wir uns wirklich, endlich wieder etwas für die Menschen im positiven Sinne machen zu können, um von den Alltagssorgen ein wenig abzulenken. Wir haben hierfür ein sehr buntes, schönes Programm zusammengestellt, wo bestimmt für jedermann etwas dabei ist“, ist Plambeck überzeugt.

Und er fügt hinzu: „Wenn noch weitere Ideen vorhanden sind, freuen wir uns, wenn uns diese mitgeteilt werden und diese Ideen vielleicht noch in dieses sowieso schon bunte Programm eingebaut werden können.“