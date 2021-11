Verein „Unser Schlotti“ investiert - Dorfladen am Wildhof in Bordesholm öffnet am 15. Dezember

In den sozialen Medien hat die Wiedereröffnung des ehemaligen Dorfladens Schlott bereits ein riesiges Echo ausgelöst: Am Mittwoch, 15. Dezember, stehen die Türen wieder offen. Förderverein und GmbH stellten nun auch das neue Betreibergesicht vor.