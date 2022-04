Eckernförde

Vier Tage Drachenspaß am Hauptstrand von Eckernförde: Zu Ostern will Eckernförde ein Fest der Farben am Himmel feiern. Von Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, haben Drachenfans am Strand zwischen dem Ostsee-Info-Center bis zum Ende der Strandpromenade freie Bahn für ihre ganz individuelle Show. Zwischen 10 und 18 Uhr ist die Meile jeweils freigegeben.

„Dabei sollten die Aktiven darauf achten, dass genügend Abstand bleibt, damit man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt“, erinnert Stephan Vollbehr, Veranstaltungsleiter der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG). „Dann haben wir mit Abstand die buntesten Drachen hier bei uns in Eckernförde.“ Angekündigt hat sich auch der Drachenverein Stieg op.

Essen und Trinken an der Promenade und am Hafen Eckernförde

Wie das Event im Detail ausfällt, hängt vom Wind ab. Bei Flaute lassen sich die teils riesigen und höchst fantasievollen Gebilde nur am Boden bestaunen. Aber bekanntlich weht an der Küste immer ein Lüftchen, zumal vier Tage angesetzt sind für das Spektakel. Verpflegungsstände gibt es nicht auf dem Strand. An der Promenade und am Hafen sowie in der nahen City können sich Ausflügler mit allem eindecken, was das Herz begehrt.

Warum gibt es kein zentrales Osterfeuer mehr am Südstrand? Vollbehr: „Die Umwelt leidet unter so einen großen Feuer mehrfach. Holz und Geäst wurden sonst über einen längeren Zeitraum aufgeschichtet. Es war dann trotz Vorsichtsmaßnahmen nie ganz ausgeschlossen, dass Tiere in dem Riesenstapel Schutz gesucht haben. Und wir erzeugen jede Menge CO2.“ Noch ein Problem: Der Rauch kann auch in nahe Häuser und Wohnungen ziehen.

Drei, die Spaß haben: der angehende Zoobiologe Max Thon (links), ein Stinktier, das gerade nicht stinkt, und Tierparkchef Jörg Bumann. Ostern dürfen die Zootiere sogar tiergerechte "Ostereier" suchen. Quelle: Cornelia D. Mueller

Meeresbewohner im OIC Eckernförde, Tiervielfalt im Zoo Gettorf

Wer schon am Strand ist, sollte auch ins Ostsee-Info-Center schauen. In Aquarien und im Fühlbecken leben heimische Meerestiere, die nach einer Weile wieder in die Freiheit dürfen. Jeweils um 11 und um 15 Uhr darf man beim Füttern helfen. Und man kann ihre „Kollegen“ im Wasser vor dem Strand per Unterwasser-Webcam beobachten. Wissenswertes über Ökologie, Flora und Fauna der Ostsee ist für alle Generationen liebevoll aufbereitet. Im Bistro mit Strandterrasse gibt es Snacks.

Absolut tierischen Spaß haben Familien im Tierpark Gettorf zu Ostern. Natürlich darf da der Osterhase nicht fehlen. Er ist am Ostersonntag und -montag im Park unterwegs, beglückt Kinder mit Ostereiern und versteckt Überraschungen für Tiere in den Gehegen. Bis Ostermontag läuft zudem die spannende Osterrallye, bei der man Fragen rund um Ostern beantworten muss. Dabei kann man so einiges gewinnen – von der Tierpark-Saisonkarte bis zum knuddeligen Plüschäffchen. Auch ein Escape-Abenteuer lockt in den Zoo.