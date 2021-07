Gettorf

Im Seniorenbeirat Gettorf gibt es Krach. Drei 2019 neu hinzugekommene Mitglieder sind ausgetreten. Sie werfen dem angestammten Vorstand vor, er setze Beschlüsse nicht voll um, engagiere sich nicht genügend, um Missstände aufzuzeigen, gehe mit internem E-Mail-Verkehr schlampig um. Während der Corona-Pandemie und im Lockdown seien Treffen per Video-Konferenzen möglich gewesen. Das lehnte der Vorstand aber ab.

Dass sie sich die Entscheidung für den Rücktritt nicht leicht gemacht hat, ist zu spüren. Brigitte Gerbers ist am Dienstag, 13. Juli, die letzte der drei Kritiker, die „jetzt endgültig die Nase voll hat“. So formuliert es die Vorstandsbeisitzerin der ersten öffentlichen Sitzung des Beirats seit über einem Jahr. Aufgrund der Pandemie hatte der Beirat bis Mitte 2021 zu keiner Veranstaltung und Sitzung mehr eingeladen.

Austritt aus dem Seniorenbeirat Gettorf ist „eine Befreiung“

Ihr Ärger ist so groß, „dass es mir auch körperlich richtig schlecht ging“, sagt sie nach der Sitzung am Dienstag. Vorher hat sie erklärt, warum sie ihr Amt, in das sie Bürger der Generation 60 plus in Gettorf 2019 gewählt hatten, niederlegt. „Jetzt fühle ich mich endlich befreit“, setzt sie im Gespräch mit dieser Zeitung hinzu.

Verlässt den Seniorenbeirat Gettorf zum 1. August 2021: Brigitte Gerbers. Quelle: Cornelia D. Mueller

Zwei Kollegen hatten den Schritt schon im April 2020 vollzogen: Beisitzer Karl-Heinz Streiter und Mitglied Harald Patzwaldt. Auch die beiden Männer waren 2019 neu in das Gremium gewählt worden und arbeiteten wie Gerbers zunächst mit Elan mit.

Darum geht es: Im Herbst 2020 stellte der Vorsitzende Gerd Finke der Presse ein Projekt vor. Der Beirat suche den Ort systematisch auf Stolperfallen auf den Geh- und Radwegen und auf nicht abgesenkte Bordsteine, die für Rollstühle und Rollatoren Hindernisse sind, ab. Das Ergebnisprotokoll erhalte die Gemeinde mit der Bitte, die Mängel zu beseitigen, damit sie im Winter nicht zur Gefahr für Senioren und Gehbehinderte würden. Das hatte der Beirat vorab beschlossen.

Seniorenbeirat Gettorf: Chef will Ehrenamt ohne Druck

Gerbers: „Mehrere von uns haben sich gleich aufgemacht und Schäden protokolliert. Von Herrn Finke und seiner Stellvertreterin Brigitte Müller-Diepenbeck gab es dann kein Protokoll. Wir haben nachgehakt, wir wollten die Ergebnisse ja einreichen. Wir bekamen vom Vorsitzenden aber die Antwort, man lasse sich nicht hetzen. Später hieß es, die Grünen in der Gemeindevertretung hätten das Thema aufgegriffen. Damit erledige sich die Arbeit, das Ziel sei doch erreicht.

Gerd Finke bestätigt das auf Nachfrage. „Wir sind ein ehrenamtliches Gremium, das beratend tätig ist und Kontakt zur Politik und Verbänden hält, die Seniorenarbeit machen. Wir sind keine außerparlamentarische Opposition. Wir werden von der Politik eingeladen und dürfen Vorschläge zur Verbesserung der Lage von Senioren einbringen. Dabei sind wir neutral. Dieses Ehrenamt soll auch Freude machen. Wir müssen uns nicht selbst unter Druck setzen.

Panne im Mail-Verkehr des Seniorenbeirats schmälert Vertrauen

Dass Finke für dieses und andere Pressegespräche keinen klaren Auftrag vom Beirat gehabt habe, dass er und seine Vize vorgeschlagene Videokonferenzen zum Austausch abgelehnt hätten, „dass es zu wenig Kommunikation gab und auch ältere Beschlüsse nur halb umgesetzt wurden“, kreiden ihm die Kritiker an.

Patzwald führt im Rücktrittsschreiben auch an: Der Seniorenbeirat habe sich fast ausschließlich auf das beliebte Frühstücksforum für Senioren mit Vorträgen und die Senioren-Erlebniswoche fokussiert. „Wir neu Gewählten wären gern aktiver geworden und hatten neue Ideen. Aber der alte Vorstand bestimmt einfach, was geht“, unterstreicht Gerbers.

Das ist Aufgabe des Seniorenbeirats Städte und Gemeinden können Seniorenbeiräte gründen. Ihre Aufgabe ist die Vertretung der Interessen Älterer im Ort, die Beratung und Information, das Anregen von Initiativen zur Selbsthilfe. In der Stadt- oder Gemeindevertretung und den Ausschüssen dürfen sie Empfehlungen geben und Stellung nehmen vor Entscheidungen in Angelegenheiten, die ältere Menschen betreffen. Außerdem leiten sie deren Anliegen an zuständige Stellen weiter. Außerdem machen sie Öffentlichkeitsarbeit, für die Anliegen der Älteren zu sensibilisieren, fördern die Solidarität zwischen Jung und Alt und die Inklusion, setzen sich gegen Politikverdrossenheit ein. Eigene Veranstaltungen sind möglich. Der Seniorenbeirat Gettorf begreift sie ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu Vereinen.

Dass zuletzt eine interne kritische E-Mail von Finke weitergeleitet wurde, hat das Fass offenkundig zum Überlaufen gebracht. Finke beteuert daraufhin auch in der Sitzung am Dienstag nochmals, „dass ich die Mail wirklich aus Versehen an meinen Verteiler geschickt habe“. Gerbers dazu: „Es es sind Gräben entstanden, die ich jetzt nicht zuschütten kann. Das Vertrauen ist erschüttert.“