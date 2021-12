Altenholz

20 neue öffentliche Ladepunkte für E-Autos gibt es auf dem Gelände des IT-Dienstleisters Dataport in Altenholz. Durch diese Zusammenarbeit konnten die Stadtwerke Kiel die Zahl ihrer öffentlichen Ladepunkte auf über 140 steigern.

Auf dem Nordparkplatz von Dataport stehen zehn Ladesäulen mit jeweils zwei Anschlüssen zur Verfügung. Jeder Ladepunkt bietet nach Angaben der Stadtwerke eine Leistung von bis zu 22 Kilowatt, erklärt Stadtwerke-Pressesprecher Sönke Schuster.

Mit dieser Kooperation vernetze Dataport das öffentliche und das betriebliche Stromladen. Wiebke Otto, Leiterin Service und Finanzen bei dem IT-Dienstleister für öffentliche Verwaltungen, erklärt, man habe zuvor schon einige E-Ladepunkte auf dem Südparkplatz gehabt. Die waren allerdings für die etwa 20 Poolfahrzeuge von Dataport bestimmt – nicht für die Öffentlichkeit.

E-Ladesäulen: Auch Handballer des THW Kiel und die FH nutzen das Angebot

Wegen der Corona-Lage sei die Nutzung der E-Ladesäulen zuletzt zwar nicht mehr so stark gewesen, erklärt Wiebke Otto, die bei Dataport auch für das Thema Nachhaltigkeit und Umweltmanagement zuständig ist. „Aber vorher waren die Ladesäulen schon regelmäßig belegt.“

Auf dem Nordparkplatz von Dataport in Altenholz stehen zehn neue E-Ladesäulen der Stadtwerke Kiel, an denen jeweils 20 Fahrzeuge zur gleichen Zeit tanken können. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Auch die benachbarte Verwaltungsfachhochschule oder die Sportler des THW Kiel, der neben Dataport sein Trainingszentrum hat, nutzten das neue E-Lade-Angebot bereits, erklärt Wiebke Otto.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ladesäulen der Stadtwerke Kiel seien großflächig auf 46 Standorte in der Region verteilt, berichtet Jurek Schwekendiek, Innovationsmanager für E-Mobilität bei dem Unternehmen. So sei das Laden der Stromer unterwegs stets möglich ist. E-Ladesäulen gebe es vor allem in Kiel, aber zum Beispiel auch in Schönberg, Strande, Molfsee und Flintbek – und eben in Altenholz.

Die 20 E-Ladepunkte in Altenholz stehen öffentlich zur Verfügung

Das Laden an den von den Kieler Stadtwerken betriebenen öffentlichen E-Säulen erfolgt über die „Stromfahrer“-App. Einen allgemeinen Überblick über die Standorte von Stromtankstellen im öffentlichen Raum gibt es unter Lemnet.org, erklärt Jurek Schwekendiek. Weitere Informationen erhalten E-Mobilisten und Interessierte unter www.stromfahrer.sh.

Wiebke Otto zufolge ist das Interesse der Dataport-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an nachhaltigen Fortbewegungsformen groß. So gibt es auf dem Südparkplatz vor dem Gebäude des IT-Dienstleisters auch E-Bikes der Sprottenflotte. Die werden zum Beispiel genutzt, um zu kleineren Dataport-Standorten in der Region zu gelangen.

Lesen Sie auch So dicht soll das Ladesäulen-Netz von Strande bis Sehestedt werden

Der neue E-Ladepark in Altenholz steht aber nicht nur Mitarbeitenden zur Verfügung. Auch Gäste des IT-Dienstleisters und die gesamte Öffentlichkeit können hier Strom tanken. An normalen Ladesäulen kostet das Tanken mit der „Stromfahrer“ 39 Cent pro Kilowattstunde, erklärt Jurek Schwekendiek. Bei anderen Anbietern könnten die Preise abweichen.

Bei Dataport gibt es auch eine Station der Sprottenflotte. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Die 20 Ladepunkte auf dem Nordparkplatz von Dataport stehen der Öffentlicheit von 6 bis 22 Uhr zur Verfügung. Die Stromer selbst dürfen auf dem Parkplatz übernachten.

Lesen Sie auch E-Autos in Kiel immer beliebter – Zahl der Ladestationen steigt

Beide Unternehmen, Stadtwerke Kiel und Dataport, verfolgten mit diesem E-Ladepark konsequent ihre Strategie, erklärt Sönke Schuster: Nachhaltiges Wirtschaften sei eines der Ziele von Dataport. Die Umstellung des eigenen Fuhrparks auf E-Mobilität sei einer der Schritte auf dem Weg dahin. Den ersten Stromern, die vollelektronisch unterwegs sind, sollen daher weitere folgen.

Das Ziel der Stadtwerke Kiel sei es, mit der Förderung der Elektromobilität die CO2-Emissionen auch auf den Straßen in der Region zu reduzieren. Daher strömt aus den Ladesäulen ausschließlich 100 Prozent CO2-freier Ökostrom aus regionaler Windkraft, betont Sönke Schuster.