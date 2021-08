Echte Piratenhochzeit beim Piratenspektakel in Eckernförde

Eckernförde

Hoho: Wilde Gesellen haben am Wochenende Eckernförde – nein, das alte Kornersfjord – erobert. Am Strand vor dem Ostsee-Infocenter laden sie auch am Sonntag noch stündlich ab 11 Uhr zum Piratenspektakel ein, die letzte Show startet um 17 Uhr.

„Hat es Spaß gemacht?“, brüllt ein Kornersfjord-Pirat am späten Sonnabendnachmittag ins Publikum. Aber wie! La-Ola-Wellen schwappen durchs überwiegend junge Publikum. Die Kinder dürfen sich dann noch „Korntaler“ bei den Piraten abholen. Wilde Piratenmusik ertönt, während sich die eingezäunte Veranstaltungsfläche langsam lehrt.

Was viele nicht wissen: Gleich folgt hier noch ein ganz besonderes Spektakel, in dessen Mittelpunkt zwei Kornersfjord-Piraten stehen werden: Terin McGrinder und Talisa – im bürgerlichen Leben Thomas (50) und Sabine Kieslich (53): Sie werden hier in wilder Piratenmanier getraut. Formell haben sie bereits am Freitag den Bund der Ehe geschlossen. Aber so richtig gefeiert wird jetzt hier mit ihren wilden „Piraten“.

Seit vier Jahren sind die Solinger ein Paar

Deshalb sind die beiden Solinger nun gerade ein wenig nervös. Seit vier Jahren sind sie ein Paar, kennengelernt haben sie sich beim Mittelaltermarkt auf der Wasserburg Geretzhoven. Beide lieben „das Leben in einer anderen Epoche“, sagt Sabine Kieslich. Klar, dass Thomas Kieslich seinen Heiratsantrag standesgemäß vor einem Jahr beim Piratenspektakel vorbrachte – unter dem Fahnenmast.

Wenn das kein gutes Zeichen ist: Ein Regenbogen erstrahlt zur Hochzeit über der Eckernförder Bucht. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Nun, kurz vor der Trauungszeremonie, mischen sich auch einige Menschen in Kleidung aus dem 21. Jahrhundert unter die wilden Kornersfjorder – Angehörige des Brautpaares. Sie nehmen auf den Holzbänken unter dem großen Zeltdach Platz. In einer großen Metallschale brennt Feuer, irgendwie haben es auch moderne Musikinstrumente zu den Piraten geschafft: Es dürfte eine lange Nacht werden.

Pünktlich zur Hochzeit steht am Himmel sogar ein Regenbogen

„Garde und Piraten, Platz nehmen“, brüllt jemand. Und dann kommt das Brautpaar durch den Sand zur Hochzeitsgesellschaft, nimmt Platz vor „Käptn Renate ohne Nuss“, der sie nach Piratenmanier vermählen wird. Doch erst fragt der seine Kornersfjorder, ob die damit einverstanden sind. “Ay“, brüllen die. „Käptn Renate ohne Nuss“ erzählt launig vom Kennenlernen des Brautpaares. Das sitzt auf edlen Holzstühlen im tiefen Sand, lächelt sich immer wieder an.

Dann ist es soweit: Das Paar spricht nacheinander das Gelöbnis: „Hörst zu das Herz in meiner Brust? Ich werde stets an deiner Seite sein, so wahr Neptun und alle anderen Mächte der See mir helfen.“ Doch dann: Der für die Ringe zuständige Pirat diese sie gar parat. Eine Piratenfrau bringt sie stattdessen, sagt: „Was würdet ihr ohne uns machen?“

Nach dem Ringetausch lauscht das Brautpaar Hand in Hand und sichtbar glücklich alten musikalischen Weisen. Und sie muss dann doch mit einem Papiertaschentuch aus dem 20. Jahrhundert ihre Tränen trocknen. Zum Schluss gibt’s noch dreimal ohrenbetäubenden Salut für Terin McGrinder und Talisa. Und dann spannt sich sogar ein Regenbogen über die Ostsee: Wenn das kein gutes Zeichen ist!

Glücklich ist am Sonnabend auch die Touristik Eckernförde bei einem vorläufigen Fazit. 200 Menschen dürfen jeweils zu den Auftritten von Kapitän Schwarzbart, Kapitän Flunker und Klabauter-Jan sowie den Kornersfjord-Piraten auf die Veranstaltungsfläche. Mit Zaungästen dürften es jedes Mal um die 280 sein. Touristikchef Stefan Borgmann ist froh, „dass wir wieder etwas veranstalten dürfen. Der Nachholbedarf ist riesig.“

Das zeige der gute Zuspruch von Gästen und Einheimischen. Veranstaltungsmitarbeiterin Lena Guschewski und Praktikantin Isabel Reichel sorgen dafür, dass alles Corona-konform läuft. Sie erfassen zum Beispiel alle Kontaktdaten – und müssen auch immer wieder erklären, dass die Shows ausgebucht sind. Was ja ein gutes Zeichen ist.