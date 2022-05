Eckernförde

Die Nachfrage war so hoch wie nie: 30 Schulranzen für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien hat der örtliche Serviceklub Round Table in diesem Jahr besorgt und jetzt an mehrere Kindergärten in Eckernförde übergeben. Von dort werden sie an die bedürftigen Familien verteilt.

Mit den Ranzen soll den Kindern ein möglichst normaler Start in die Schule ermöglicht werden. Das Geld für die Aktion stammt aus Einnahmen des beliebten Rennens mit 1800 Plastik-Enten im September im Eckernförder Hafen.

Sechs Kindergärten hatten im Vorfeld Bedarf beim Familienzentrum im Saxtorfer Weg angemeldet. Zum Startpaket gehören neben den Schulranzen auch passende und voll bestückte Federmappen sowie Sportbeutel. Rund 200 Euro kostet ein solches Set mittlerweile. „Man merkt, dass der Bedarf wirklich groß ist“, sagt Organisator Marc Roßkamp vom Round Table. Denn: In den vergangenen Jahren wurden in der Stadt nur etwa halb so viele gesponserte Schulranzen gebraucht.

Auch in diesem Jahr soll ein Teil der Erlöse aus dem geplanten Entenrennen am 16. Juli wieder für den Kauf von Schulranzen verwendet werden.